Un nouveau documentaire montrera le passage des Beatles à travers l’Inde

Il a été révélé qu’un nouveau documentaire sur les Beatles explorera son passage à travers le Inde et l’influence du pays sur sa carrière musicale.

‘Les Beatles et l’Inde’ suivra le passage du quatuor de Liverpool pour le pays asiatique, ainsi que la relation et l’influence profondes qui existaient depuis 50 ans.







Le nouveau documentaire sera composé de documents d’archives non publiés, d’enregistrements, de photographies et d’interviews de témoins et d’experts sur la relation entre John Lennon, Paul Mccartney, George Harrison Oui Ringo starr avec le pays.

«Les Beatles et l’Inde» aura sa première le 6 juin, qui coïncidera également avec la sortie d’un album avec des chansons des Beatles interprétées par des artistes indiens contemporains.







D’autre part, le documentaire également sur les Beatles, ‘Revenir’ dirigé par Peter Jackson Il sortira sur Apple TV + le 27 août.