Un nouveau documentaire explore «  Star Trek  », Nichelle Nichols et la recherche d’astronautes de la NASA dans les années 1970

Dans les années 1970, l’acteur de « Star Trek » Nichelle Nichols a vu un corps d’astronautes manquer de diversité et a fait ce qu’elle pouvait pour le changer.

L’histoire de la façon dont Nichols s’y est pris – et des différentes personnes qu’elle a inspirées – est racontée dans le nouveau documentaire «Woman In Motion: Nichelle Nichols, Star Trek et le remake de la NASA». Le long métrage est disponible aujourd’hui sur le service de streaming Paramount+.

Le documentaire couvre en grande partie la célèbre campagne d’astronautes de 1975 dans laquelle Nichols a ciblé les femmes et les minorités pour élargir le corps de la NASA à partir du groupe d’hommes traditionnellement blancs et des effets qui ont eu lieu pendant les années 1980. Il comprend également des entretiens avec de nombreux Noirs de la NASA, ainsi qu’avec d’éminents représentants noirs dans les domaines du divertissement, de la science et de la politique.

45secondes.fr s’est entretenu avec le réalisateur Todd Thompson pour suivre le voyage de sept ans qu’il a fallu pour amener le documentaire à l’écran, et quelle influence « Star Trek » a eue sur lui dans son enfance.

Nichelle Nichols, Uhura dans «Star Trek», joue dans le nouveau documentaire «Woman in Motion: Nichelle Nichols, Star Trek et le remake de la NASA», qui raconte son rôle dans l’expansion de la diversité à la NASA. (Crédit d’image: Paramount +)

45secondes.fr: Qu’est-ce qui vous a inspiré pour démarrer ce documentaire?

Todd Thompson: C’était un appel téléphonique que j’ai reçu de mon partenaire commercial, en novembre 2014. Nous parlons régulièrement, bien sûr, tout au long de la semaine. Mais un jour, il m’a juste appelé à l’improviste avec d’autres personnes et m’a dit à bout portant: « Nous faisons un documentaire sur Nichelle Nichols, et voici le pitch. » Au cours d’un appel téléphonique de 20 à 30 minutes, ils m’ont expliqué de quoi il s’agissait.

Il ne m’a fallu aucun temps pour que je sois à 100% à bord et que je réalise à quel point une histoire importante était de nous consacrer – et de m’assurer que nous l’avons racontée de la bonne manière afin que nous puissions la partager avec le monde. J’étais au courant de « Star Trek » et, bien sûr, je connaissais Nichols, mais je n’avais aucune idée de ce qu’elle faisait [for the astronaut program]. J’étais assez abasourdi par ça.

45secondes.fr: Quand vous êtes-vous intéressé pour la première fois à « Star Trek »? Le regardiez-vous quand vous étiez enfant?

Thompson: J’étais un gars « Star Wars ». J’ai grandi en vivant et en respirant « Star Wars » et à ce jour, je collectionne toujours avidement toutes les figurines et m’assure que mes enfants y sont également absorbés. Mais « Star Trek » pour moi, c’était mon père qui regardait « The Original Series » sur une petite télé en noir et blanc que nous avions dans la cuisine. J’ai également été exposé au cinéma.

« The Wrath of Khan » (1982) a été le premier film « Star Trek » que j’ai vu, lors d’une soirée d’anniversaire où je suis allé quand j’étais en sixième. J’étais donc au courant de « Star Trek » et j’ai adoré tout l’espace, mais c’était « Star Wars » pour moi [back then]. Ce n’est vraiment que lorsque j’ai reçu cette invitation à réaliser le film que j’ai vraiment plongé dans « Star Trek » et j’ai formé une toute nouvelle appréciation pour tout « Star Trek ».

(Crédit image : Paramount+)

45secondes.fr: Sur quel type de recherche essayiez-vous de vous appuyer pour vraiment raconter l’histoire que vous vouliez raconter?

Thompson: Heureusement, quand Nichols a terminé sa mission [to recruit astronauts at NASA], elle a dû produire un rapport final, qui s’est avéré être d’environ 400 pages que nous avons pu mettre sur pied. C’était presque comme avoir l’encyclopédie du monde entre vos mains parce que tout était incorporé dans ce document.

C’était vraiment notre guide pour non seulement quels sujets couvrir, mais avec qui elle était et où elle allait – ainsi que ce qu’elle faisait quand elle était là. Cela nous a vraiment aidés à nous guider, non seulement avec notre histoire, mais vous savez à qui nous allions tendre la main et parler.

45secondes.fr: Comment avez-vous pu obtenir ces différentes interviews, en particulier avec autant de membres de la communauté Black Space?

Thompson: C’était organique. Nous nous sommes concentrés sur qui était impliqué dans le projet, ou qui a touché Nichelle en cours de route, et qui était important pour la NASA. Nous cherchions également à savoir qui représente ou porte le flambeau pour ce qu’elle a contribué à allumer à l’époque. Exemples inclus [now-deceased Congress representative] John Lewis et l’avocat des droits civils Benjamin Crump. Crump est l’un de nos partenaires sur le film; il est venu à bord en tant que producteur exécutif à mi-chemin de la production.

L’ancien astronaute de la NASA Frederick D. Gregory dans le documentaire Paramount + «Femme en mouvement: Nichelle Nichols, Star Trek et la refonte de la NASA». (Crédit image : Paramount+)

45secondes.fr: Pourquoi avez-vous inclus un mélange de clips documentaires avec des images actuelles lorsque vous montriez les interviews de Nichols sur la campagne?

Thompson: Nous avons tourné tout ce dont nous avions besoin d’elle pendant deux ans et demi, nous avons donc une version actuelle de son histoire. Mais ensuite, en faisant beaucoup de nos recherches, nous avons découvert ce film d’archives étonnant de l’Université de Washington à Saint-Louis, et l’Academy of Television Arts & Sciences a fait une interview avec elle dans les années 1990. Puis [we found] quelques clips d’elle des années 1970.

En ayant tout ce matériel, ce qui ressortait, c’était qu’elle racontait son histoire de manière si cohérente, que ce soit dans les années 70 ou 90. C’était donc une bonne idée que nous devions lui permettre de dire [the story] de divers chapitres de sa vie et de diverses périodes de leur vie. Je pense vraiment que c’était une idée incroyable et une approche créative pour regarder l’histoire se dérouler.

45secondes.fr: Le documentaire a semblé s’arrêter en grande partie après la fin de la campagne, et les premiers astronautes qu’elle a recrutés sont arrivés. Il y avait un peu au-delà, pour dire la fin des années 1980, mais après on n’a pas beaucoup parlé de la progression dans « Star Trek » et la NASA en termes de diversité. Comment avez-vous essayé de décider où cela se terminait et les principaux thèmes que vous vouliez aborder?

Thompson: Il y a tellement de choses sur l’histoire que nous pourrions continuer à raconter. Récemment, elle a ralenti un peu, évidemment, à cause de son âge et de sa santé, mais elle était si active littéralement jusqu’à peut-être l’année dernière. Il y a tellement de son histoire qui aurait pu continuer. Mais en tant que cinéaste, lorsque vous connaissez l’histoire principale que vous essayez de vendre, à un moment donné, vous devez vous concentrer sur cela.

Notre objectif était de faire ce voyage avec elle et de montrer comment elle a utilisé sa célébrité et la philosophie « Star Trek » pour apporter littéralement un changement au programme spatial, et nous apprécions ce changement [to] ce jour. Nous nous sommes donc concentrés sur sa mission, puis sur les résultats directs de cette mission, et c’est pourquoi nous avons décidé de la contenir.

45secondes.fr: Que voulez-vous que le public retienne vraiment de ce documentaire lorsqu’il le regarde?

Thompson: Je veux vraiment qu’ils repartent en se sentant inspirés. Je veux qu’ils repartent pleins d’énergie et pleins d’espoir. Je pense que plus important encore, je veux vraiment que quiconque le voit se rende compte que peu importe qui vous êtes, quoi que vous fassiez, vous avez la possibilité de faire une différence dans ce que vous faites et comment vous le faites. [How can] vous ajustez vos croyances et comment pouvez-vous vous consacrer à apporter des changements dans le monde?

Vous n’avez pas besoin d’être une actrice de télévision ou d’être un astronaute. Vous pouvez être vous-même tout en ayant un impact incroyable sur la société. J’adorerais arriver à un endroit où nous n’avons pas à identifier quelqu’un par son sexe ou sa race; au lieu de cela, nous sommes des êtres humains avec un talent incroyable, et nous apportons tous quelque chose d’unique à accomplir.

