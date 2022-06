Un nouveau documentaire explore le meurtre à louer sur le dark web

Quand nous pensons au dark web, la plupart d’entre nous imaginons un endroit ombragé et inquiétant – l’indice est dans le nom.

Cependant, la grande majorité d’entre nous ne l’ont jamais réellement visité, ou sauraient même comment le faire ; tout ce que nous savons, c’est que son manteau d’anonymat est une autre arme dans l’arsenal du criminel moderne.

Et même si cela peut servir à des fins parfaitement innocentes, l’activité illégale qui se déroule dans l’ombre peut être encore plus sombre que vous ne l’auriez jamais soupçonné.

Dans un nouveau documentaire, Yinka Bokinni emmène un microscope dans un coin particulièrement effrayant du dark web : les sites de meurtres contre rémunération.

Un de ces sites a été piraté, révélant une liste de centaines de personnes qui ont été frappées contre eux. Et ces gens ne sont pas des membres de gangs ou des politiciens.

« C’est comme Joe sur la route », a déclaré Bokinni à 45secondes.fr. « C’est toi et moi.

« Ce sont des gens ordinaires qui se retrouvent pris dans ce monde souterrain sombre et trouble. »

Bokinni se penche sur le coin terrifiant d’Internet dans Comment embaucher un tueur à gages. Crédit : Canal 4

En deux parties Comment embaucher un tueur à gagesBokinni plonge plus profondément dans cette partie sanguinaire du Web, où elle trouve des clients déboursant des milliers de dollars en Bitcoin pour voir leurs ennemis – et même leurs autres moitiés – exécutés.

Les gens peuvent même payer un supplément pour adapter leur meurtre, les tireurs d’élite et la torture étant une prime.

« L’anonymat est décisif », a déclaré Bokinni.

« C’est le fait que quand les gens pensent qu’ils ne sont pas surveillés, quand les gens pensent que ce qu’ils font est complètement caché, c’est là que le comportement le plus atroce se manifeste. »

Mais comme toute histoire de crime vraie et captivante, l’histoire a une tournure – il s’avère que le site de meurtre contre rémunération est une grosse arnaque.

Maintes et maintes fois, les tueurs à gages sont « pris dans la circulation » ou « arrêtés par la police », le marionnettiste promettant que le meurtre sera absolument être effectué après le prochain transfert Bitcoin.

« Ce sont des excuses d’escroquerie très évidentes », a déclaré Bokinni.

« Mais quand vous êtes si désespéré et si concentré sur le fait de faire du mal à quelqu’un, c’est là que je pense que cette personne est en danger, cette victime potentielle est en danger, parce que vous allez au-delà.

« Je veux dire, non seulement vous payez plus que le prix demandé pour ce meurtre, mais vous enregistrez également, vous rajoutez de plus en plus d’argent. Et je pense que cela équivaut à un danger mondial réel. »

Elle a ajouté: « C’est tout simplement incroyable de voir les raisons que les gens ont, les excuses qu’ils trouvent et la façon dont ils justifient d’essayer de solliciter un meurtre sur le dark web – que personne ne comprend vraiment de toute façon. »

En effet, bien que le site puisse être une arnaque, l’intention de tuer est bien réelle, et dans un cas exploré dans le documentaire, la cible finit tragiquement par être assassinée.

Le site est peut-être une arnaque, mais les répercussions sont réelles. Crédit : Canal 4

De plus, l’enquête de Bokinni l’a convaincue que des sites légitimes de meurtre contre rémunération existent sur le dark web.

Elle a dit: « Oui, je le fais [think legitimate murder for hire websites exist]parce que lorsque je parlais à l’un des PDG de Tor [the browser used to access the dark web]elle a expliqué qu’il existe environ 100 000 sites cryptés et qu’ils ne savent pas ce qu’ils contiennent.

« Et je pense que par pur hasard – je veux dire, j’ai trouvé cinq ou six sites Web de tueurs à gages qui offraient des services, et j’ai pensé: » Ils sont très faciles à trouver « . »

Elle a poursuivi: « Parce que vous savez, le dark web n’est pas le dark web, c’est juste le web ouvert. Donc ils ont Facebook, ils ont Instagram, ils ont Twitter – mais ils ont aussi des sites où vous pouvez acheter une girafe, ou vous pouvez vendre un organe ou quoi que ce soit d’autre, ou vous connaissez les trucs du genre Route de la Soie et obtenez vos médicaments.

« Donc, si vous avez un site oignon, ce sont comme les sites Web sombres, et il est impossible d’y accéder à moins d’avoir un numéro spécifique.

« C’est impossible de savoir où c’est. C’est là que les transactions ont lieu. C’est là que les criminels s’ébattent.

« Alors je pense, oui, complètement, simplement parce qu’il y a trop de gens dans le monde. »