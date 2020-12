Un nouveau documentaire exotique de Joe affirme que l’ex-mari de Carole Baskin a été étranglé et jeté dans le golfe

Le défunt mari de Carole Baskin, Don Lewis, aurait été assassiné dans un avion et jeté dans le golfe en 1997. Joe Exotic: Tigers, Lies & Cover-Up, un nouveau documentaire actuellement diffusé sur Discovery +, détaille la mort possible de Lewis après des années de spéculation . Netflix Roi tigre est devenu le plaisir coupable de tout le monde lorsque la crise de santé publique a commencé, ramenant Carole Baskin sous les feux de la rampe, avec son ex-mari disparu.

Tandis que Carole Baskin a définitivement profité de la série Netflix, elle ne pense pas avoir été représentée équitablement. « La série présente cela sans aucun égard pour la vérité ou, dans la plupart des cas, me donne même l’occasion avant la publication de réfuter les affirmations absurdes », a-t-elle déclaré. « Ils ne se soucient pas de la vérité. Les mensonges peu recommandables sont meilleurs pour attirer les téléspectateurs. » Si Baskin n’était pas satisfaite des docuseries Netflix, elle n’appréciera probablement pas non plus le nouveau document Discovery +.

L’ancien avocat de Don Lewis, Joe Fritz, fait des déclarations assez extraordinaires Joe Exotic: Tigres, mensonges et dissimulation qui mise sur le succès de la série de documents à succès de Netflix Roi tigre. «J’avais entendu dire qu’il s’était étranglé avec un cordon électrique sur la banquette arrière de son avion», raconte Fritz. « Avec quelqu’un d’autre qui volait, il a été jeté au-dessus du golfe. » Joe Exotic a affirmé que Carole Baskin avait assassiné Lewis et l’a nourri à ses tigres, ce qui est une théorie que beaucoup de gens ont partagée. Fritz continue.

« Je l’ai entendu de deux sources différentes. Cela correspond un peu au scénario, parce qu’il était pilote, il possédait des avions, il avait une licence, il a perdu sa licence. Sa camionnette est à Country Pilot Estates. C’est un aéroport sans pilote. , personne ne vous connecte, personne ne vous déconnecte. Il n’est pas rare que quelqu’un décolle dans un avion. Donc, tout s’emboîte. «

Joe Fritz poursuit en affirmant que Don Lewis a été attiré dans l’avion avec une opportunité commerciale. Selon Fritz, il a plutôt été tué et éjecté de l’avion en plein vol. «Il a été attiré là-haut pour faire beaucoup de choses dans un avion», dit Fritz. « Il est venu. Notre Sherriff dit qu’il y avait plus d’une personne impliquée. Oui, il a raison. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que c’était un meurtre. La question est de savoir qui l’a fait et qui est derrière ça? » Ce qui est arrivé à Lewis reste un mystère, même si beaucoup pensent que Carole Baskin y est pour quelque chose. Il convient de noter qu’elle a nié avec véhémence avoir à voir avec sa disparition et n’est pas actuellement un suspect.

Le flic à la retraite Jim Rathmann a lancé sa propre enquête sur la disparition de Don Lewis, avec l’aide de Joe Fritz. Cependant, il se demande si la théorie de Fritz est même physiquement possible « Est-il même possible de jeter quelqu’un en vol? » Demande Rathmann dans le nouveau documentaire. «Si vous deviez ouvrir cette porte en allant à 120, 140 nœuds, et essayer de forcer cette porte à s’ouvrir et de pousser une personne qui, selon vous, pesait au moins 150, 160 lb, cela aurait été très difficile.

Le shérif du comté de Hillsborough, Chad Chronister, avait précédemment révélé que son équipe recevait en moyenne six appels par jour de personnes affirmant avoir une nouvelle piste sur la disparition de Don Lewis. « La plupart sont des théories », a-t-il dit. « Jusqu’à présent, il n’y a pas de pistes viables, mais j’espère que cela va changer. » Cela étant dit, il semble encore y avoir beaucoup d’histoires différentes autour de 23 ans plus tard. Vous pouvez vérifier Joe Exotic: Tigres, mensonges et dissimulation sur le site Web d’Investigation Discovery.

