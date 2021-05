Un nouveau coronavirus découvert et il est passé de chiens à humains

Un nouveau coronavirus a été découvert et il a peut-être sauté aux humains des chiens.

Dans une nouvelle étude, les chercheurs ont détecté un nouveau chien coronavirus dans un échantillon sur écouvillon obtenu auprès d’un enfant malaisien diagnostiqué avec une pneumonie en 2018. S’il est confirmé que le virus provoque une maladie chez l’homme, ce serait le huitième coronavirus humain connu et le premier à provenir de chiens, ont déclaré les chercheurs.

Cependant, l’étude, publiée jeudi 20 mai dans la revue Maladies infectieuses cliniques , ne peut pas prouver si le coronavirus canin a causé la pneumonie de l’enfant ou si un autre microbe en était la cause – l’enfant s’est également avéré infecté par le rhinovirus, un virus qui cause le rhume chez les humains. Et même si le virus canin a causé la maladie de ce patient il y a trois ans, on ne sait pas si ce coronavirus, qui est génétiquement similaire à d’autres coronavirus canins, peut se propager entre les personnes.

« Quelle est la fréquence [canine] le virus est, et s’il peut être transmis efficacement des chiens aux humains ou entre les humains, personne ne le sait », a déclaré le Dr Gregory Gray, professeur de médecine, de santé mondiale et de santé environnementale à l’Université Duke et auteur principal de l’étude, dit dans un communiqué .

Mais les chercheurs affirment que leurs résultats soulignent la menace des coronavirus animaux pour les humains, un risque qui est devenu d’autant plus clair à la lumière de la pandémie COVID-19, causée par le coronavirus SARS-CoV-2. (Le les origines sont le SRAS-CoV-2 ne sont toujours pas claires, mais l’une des principales théories est qu’elle est passée des chauves-souris à un animal intermédiaire, encore à déterminer, puis aux humains.)

« Ces coronavirus se propagent probablement aux humains à partir d’animaux beaucoup plus fréquemment que nous ne le pensons », a déclaré Gray. « Nous les manquons parce que la plupart des tests de diagnostic hospitaliers ne détectent que les coronavirus humains connus. »

Les chercheurs ont initialement entrepris de développer un test de diagnostic qui pourrait détecter de nombreux types différents de coronavirus, pas seulement le SRAS-CoV-2, NPR a rapporté . Pour évaluer leur test, ils l’ont utilisé pour analyser 301 échantillons prélevés en 2017 et 2018 sur des patients hospitalisés atteints de pneumonie à Sarawak, en Malaisie.

Ils ont constaté que huit des 301 échantillons testés positifs pour le nouveau coronavirus canin. Les résultats étaient si surprenants que les chercheurs ont d’abord pensé qu’ils avaient commis une erreur.

«J’ai pensé: ‘Il y a quelque chose qui ne va pas.'[…]On ne pensait pas que les coronavirus canins étaient transmis aux humains. Cela n’a jamais été signalé auparavant », a déclaré à NPR le co-auteur de l’étude, le Dr Anastasia Vlasova, virologue et professeur adjoint au College of Veterinary Medicine de l’Ohio State University.

Les chercheurs ont donc testé à nouveau les huit échantillons en utilisant une méthode différente – ils ont tenté de cultiver le virus dans des cellules canines en utilisant une méthode qui fonctionne bien pour les coronavirus de chien, a rapporté NPR. L’un des échantillons s’est développé dans les cellules canines, et les chercheurs ont pu isoler le virus et séquencer son génome.

Ils ont confirmé que le virus, qu’ils ont surnommé CCoV-HuPn-2018, est un nouveau coronavirus canin. Le virus contient également des segments de matériel génétique provenant de coronavirus de chat et de porc – un phénomène connu sous le nom de recombinaison qui est couramment observé dans les coronavirus de chien. La découverte suggère que ce virus a également infecté des chats et des porcs dans le passé, Le New York Times signalé.

Fait intéressant, le nouveau coronavirus canin a également une mutation qui n’a jamais été vue dans aucun coronavirus de chien auparavant, mais des mutations similaires ont été observées dans le SRAS-CoV-2 et le SRAS-CoV-1, le virus qui cause le syndrome respiratoire aigu sévère ou le SRAS. . Cette mutation se produit dans l’une des protéines structurelles du virus connue sous le nom de protéine N.

Les implications de cette mutation ne sont pas claires, mais il est possible qu’elle aide le coronavirus animal à s’adapter pour infecter les gens.

Les chercheurs prévoient de mener plus d’études pour voir à quel point les infections canines à coronavirus chez l’homme sont courantes et si ces virus peuvent être trouvés chez des personnes en bonne santé et malades, a rapporté le Times.

