Un nouveau clip montre cinq minutes du documentaire de Peter Jackson sur les Beatles

Cette année n’a certainement pas été la meilleure pour les cinéphiles. Mais il y a un point lumineux: la perspective d’un nouveau film. Par le réalisateur Peter Jackson. Sous la bannière de Disney. À propos des Beatles. Cette combinaison peut sembler folle, mais l’extrait de cinq minutes du documentaire « The Beatles: Get Back » fournit déjà des aperçus intéressants sur le studio de Mushroom et vous met de bonne humeur!

Le clip actuel n’est pas une bande-annonce de « The Beatles: Get Back », souligne à plusieurs reprises le réalisateur de « Lord of the Rings » Peter Jackson dans son introduction. La vidéo ne montre qu’un montage de scènes que Jackson et son équipe ont tirées de la séquence inédite de 1969, qui montre le groupe britannique en studio. Le clip est destiné à donner un avant-goût du sentiment que le prochain documentaire de Jackson sur les Beatles transmettra, explique le cinéaste lui-même.

Sortie cinéma à l’été 2021

Pour le film, 56 heures de matériel filmé et 150 heures de fichiers audio sont minutieusement restaurés et assemblés. Jusqu’à présent, une bonne moitié de la documentation finale a été supprimée, explique Peter Jackson. En plus des enregistrements en studio, son film montre également le concert sur le toit de Savile Row à Londres, la dernière apparition publique du groupe. Le résultat devrait être diffusé dans les salles françaises le 26 août 2021.

Peter Jackson dans la fièvre du documentaire

Jackson lui-même a déjà une expérience de la restauration d’images historiques. Pour son documentaire « They Shall Not Grow Old », le réalisateur a retraité et même coloré du matériel de la Première Guerre mondiale en 2018. Il a complété son travail par des commentaires audio de témoins contemporains.