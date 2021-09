Un nouveau clip malin prouve pourquoi le réalisateur James Wan est le maître du suspense effrayant

Avec la saison d’Halloween à l’horizon, les fans d’horreur se prépareront à une multitude de fonctionnalités effrayantes à venir. Franchises populaires, y compris Halloween, Resident Evil, Massacre à la tronçonneuse et Jeepers devraient tous sortir de nouvelles suites avant la fin de l’année. Mais avant cela, les fans se tourneront vers un autre réalisateur qui gagne en prestige dans le genre, James Wan, et son dernier film Malin.

Malin revient aux classiques de l’horreur comme Le bébé de romarin tout en prenant apparemment aussi l’influence de succès récents comme Le Babadook et Héréditaire. Sans parler des travaux antérieurs de Wan dans La conjuration et Insidieux séries. Nous avons un nouveau clip du film qui prouve pourquoi James Wan est un maître du suspense et l’un des plus grands réalisateurs d’horreur d’aujourd’hui.

L’histoire est centrée sur Madison (Annabelle Wallis), qui est tourmentée par des visions choquantes de meurtres horribles. La situation devient plus sinistre et périlleuse alors qu’elle commence à découvrir qu’ils peuvent être plus que de simples rêves éveillés et est forcée d’en affronter la réalité. Le protagoniste isolé et la petite distribution sont un trope populaire dans les films d’horreur modernes et Wan cherche à en tirer pleinement parti sur la base des bandes-annonces que nous avons déjà vues.

Pour attirer encore plus les fans, Warner Bros. a récemment publié un clip étendu du film extrapolant certaines des images déjà présentées dans la bande-annonce. La scène met vraiment en valeur la maîtrise de Wan de l’horreur pleine de suspense alors que la séquence se transforme en une immobilité terrifiante.

La scène commence avec Madison apparemment regardée par des yeux brillants dans l’obscurité. Mais alors qu’elle s’approche, il se révèle être juste le clair de lune se reflétant sur une porte ouverte qu’elle ferme rapidement. La porte entrouverte est une autre technique d’horreur bien foulée, laissant le public redouter qui ou quoi a été laissé entrer et Wan subvertit merveilleusement le trope en faisant monter, redescendre et remonter brusquement la tension.

Une fois fermée, la silhouette solitaire s’éloigne de la porte mais est rapidement surprise lorsqu’elle entend un léger coup dans sa maison accompagné du hurlement étrange du vent. L’utilisation du son et la lente montée en puissance des musiques non diégétiques font battre le cœur d’emblée, juste là avec le Madison terrifié. À ce moment-là, la porte s’ouvre à nouveau violemment et la musique monte encore plus alors que le protagoniste s’enfuit à travers sa maison.

Le travelling d’en haut aide à exprimer son isolement, ainsi qu’à styliser bien la séquence de poursuite, bien que le public ne voie jamais rien pourchasser Madison. La séquence se termine lorsqu’elle claque la porte et s’enferme dans sa chambre avant de se répéter doucement « il n’y a personne là-bas » et « tout est dans ma tête ». À ce stade, la musique s’arrête complètement, laissant un silence étrange planant sur la scène, obligeant le public à se serrer pour une frayeur.

Encore une fois, rien n’arrive dans cette scène particulière, le clip passant simplement au noir, ce qui permet de conserver toutes les meilleures révélations pour le film lui-même. Le clip de 67 secondes est incroyablement tendu et énervant et s’il reflète le film fini, les fans d’horreur vont se régaler. Maddie Hasson, Mckenna Grace, Jake Abel, George Young et Ingrid Bisu complètent le casting principal avec Malin en salles le 10 septembre.

Sujets : Malin, HBO Max