Un nouveau clip de Doctor Strange 2 montre Wanda utilisant la magie du chaos

Il s’agit d’une courte bande-annonce avec une nouvelle séquence de Wanda utilisant la magie du chaos qui a été introduite à sa pleine capacité lors de la série WandaVision.

Doctor Strange dans le multivers de la folie promesse de suivre les traces de Spider-Man : Pas de retour à la maison et poussez le concept de multivers encore plus loin que ce que nous avons pu voir dans la dernière entrée du wall-crawler. Le film avec Benedict Cumberbatch et réalisé par Sam Raimi est l’un des projets les plus ambitieux de la Univers cinématographique Marvel.

La nouvelle entrée du Sorcier suprême mettra en vedette la participation de Scarlet Witch, Mordo, América Chávez, Wong et le professeur X. D’autres personnages tels que Reed Richards, Superior Iron Man et divers mutants sonnent également. Nombre de ces apparitions proviendront de réalités alternatives dans une intrigue qui promet de surprendre autant les adeptes de la marque que les SpiderVerse.

Wanda sera-t-elle une menace ?

Dans ce contexte, on a beaucoup parlé de Wanda Maximoff, un personnage qui marche dans les ténèbres si l’on tient compte de ce qu’elle a vécu dans la série. WandaVision après avoir perdu sa famille et tenté de contrôler une ville entière avec sa magie. La vérité est que beaucoup pensent que le personnage d’Elizabeth Olsen sera le méchant du film Strange.

Une percée pour la chaîne du cinéma cinemark a présenté de nouvelles séquences du film et l’une d’elles est centrée sur Scarlet Witch. La prise de vue est brève et la caméra fait un panoramique autour du personnage alors qu’elle est engagée dans un rituel avec la magie du chaos et semble même être dans une sorte d’état méditatif. Quel rôle ce genre de pouvoir jouera-t-il dans le film Sorcerer Supreme ?

Nous pouvons supposer que Wanda Maximoff fera tout pour récupérer ses enfants, même naviguer dans le multivers avec la magie du chaos, mais cette action pourrait très bien finir par briser la réalité. quelque chose avec quoi merveille joue depuis les événements survenus dans la série de Disney+, Loki et Et qu’est-ce qui se passerait si…? En plus de ce que nous avons vu dans Spider-Man : Pas de retour à la maison avec lui SpiderVerse. Doctor Strange dans le multivers de la folie ouvre le 5 mai.

