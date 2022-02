Un nouveau chapitre : Brad Pitt a poursuivi Angelina Jolie et la polémique a été relancée

célébrités

L’histoire d’amour entre Brad Pitt et Angelina Jolie appartenait au passé. Désormais, entre eux, tout n’est qu’avocats, procès et accusations. Découvrez le nouveau chapitre qui s’ajoute à cette bataille juridique.

© GettyBrad Pitt et Angelina Jolie

Quand il semblait que le calme planait entre Brad Pitt Oui Angelina Jolie, une nouvelle demande ébranla les quelques fondations qui subsistaient entre eux. Maintenant, il s’avère que celui qui a lancé la première attaque de ce chapitre était Pitt. Eh bien, l’acteur est allé en justice affirmant que son ex-femme et la mère de ses enfants lui avaient infligé « dommage gratuit» en vendant, sans son consentement, sa part du Château Miraval, l’une des nombreuses demeures qu’ils ont acquises ensemble.

Brad Pitt Oui Angelina Jolie Ils étaient, à une certaine époque, l’un des couples les plus aimés et les plus respectés d’Hollywood. Mais, il y a six ans, ils ont décidé de se séparer et sont toujours au milieu d’une bataille juridique qui semble interminable. Fini ces moments romantiques et tendres entre eux car maintenant tout n’est qu’avocats, procès et accusations. Et maintenant, la raison de leur différend a à voir avec cet incroyable manoir qu’ils ont en Provence française.

La résidence a été acquise par les acteurs en 2008 et est évaluée à 140 millions d’euros car ce n’est pas seulement le manoir, mais aussi quelques vignobles environnants. Il parait, le projet qu’ils avaient au départ était de créer une société viticole, ce qu’ils ont réalisé, mais leur séparation a tout compliqué. Bien sûr, lorsque la procédure judiciaire a commencé, les deux ont convenu qu’aucun ne vendrait sa partie du château sans le consentement de l’autre.

Cependant, la vérité est que Angelina a réussi à vendre sa part après avoir reçu l’autorisation légale de vendre ses parts. Bien qu’avant cela, le protagoniste de Éternels il a poursuivi Pitt en l’accusant de bloquer la vente des vignobles et, avec la justice en cause, a réussi à retirer l’ordonnance temporaire qui indiquait qu’aucun d’eux ne pouvait prendre de décisions financières concernant leurs propriétés.

À tel point que, après que Jolie ait vendu sa part à un homme d’affaires russe, Brad Pitt a comparu devant la Cour supérieure de Los Angeles en soulignant que son ex «conclu la vente” sans votre consentement. Et, d’après ce que l’acteur a allégué, cela lui a refusé le droit de consentement qu’elle lui devait et, de même, le droit de préférence que son entité commerciale lui devait également..

Bien que, comme si cela ne suffisait pas, les documents que Brad a présentés établissent qu’en 2013, Angelina Jolie cessa complètement de contribuer aux réformes. Mais, en même temps, Pitt a continué à investir des millions de dollars. Cela implique qu’il a non seulement travaillé pour lui-même, mais a également financé environ 70% de l’investissement du couple dans Miraval. Sans aucun doute, une confrontation commence qui ne finira pas non plus.

