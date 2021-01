Un nouveau bug dans Escape From Tarkov fait disparaître des cadavres au hasard, ne peuvent pas être pillés

L’un des jeux vidéo les plus tendus et difficiles que nous ayons vus ces derniers temps devient infiniment plus difficile à la suite du dernier patch: les cadavres ennemis disparaissent, ce qui les rend incapables d’être pillés par ceux qui les font tomber.

Cela est de bon augure pour certains: l’assurance devient une option beaucoup plus sûre car les objets ne peuvent pas être pillés lorsque le cadavre disparaît, et les cadavres (comme indiqué jusqu’à présent) ont tendance à disparaître avec une régularité malheureuse sur la carte des bois.

Malheureusement, cela signifie que les ressources expulsées des joueurs pour abattre un ennemi ont tout simplement disparu sans aucun moyen de récupérer cet investissement; dans S’échapper de Tarkov, où chaque balle tirée a un prix franc et constant, ne pas pouvoir récupérer le butin des ennemis abattus entraîne une perte nette de presque toutes les personnes impliquées en termes d’économie.

Le bogue qui a continué à être signalé semble encore en être à ses débuts, provenant du 6 janvier lorsque les serveurs ont été mis hors service sans cérémonie dans l’après-midi et n’ont pas été remis en service pendant des heures; il n’y a actuellement aucune déclaration des développeurs à Jeux de Battlestate concernant le bogue.

Nous vous recommandons d’éviter Woods pour le moment jusqu’à ce que le bogue puisse être corrigé ou que des rapports indiquent que le bogue affecte toutes les cartes.

La bonne nouvelle, si vous êtes du genre à chercher une lueur d’espoir, c’est que plus les rapports indiquent que les éliminations comptent toujours à la fin d’un tour, ce qui confère aux joueurs expérience et maîtrise.

Certains rapports ont révélé que les victimes ne sont pas comptées, bien qu’il soit difficile de vérifier que celles-ci ont été confirmées car les corps disparaissent avec une cohérence frustrante.

D’autres ont signalé qu’ils avaient commencé à passer à travers la carte de Woods, donnant une crédibilité supplémentaire au fait que la carte spécifique était le problème, peu de temps après l’ajout du champ de mines à la partie ouest de la carte (ce qui se traduit par des moments hilarants).

Comme nous l’avons rapidement souligné, Échapper à Tarkov est toujours en version bêta: les serveurs tombent en panne à mi-chemin des raids, ce qui signifie que le matériel reste bloqué, et des bogues peuvent apparaître plus souvent que beaucoup ne le préféreraient franchement. L’état bêta ne doit pas décourager ceux qui sont curieux d’investir dans le titre: c’est un moment furieusement fantastique amplifié pour le mieux lorsqu’il est joué avec des amis et de grandes quantités d’alcool.

Battlestate Games a clairement indiqué qu’il prévoyait de publier le titre sur la plate-forme Steam une fois qu’il sera enfin prêt à être publié.