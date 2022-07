Un nouveau brevet Apple suggère que les iPhones pourraient obtenir des lasers de fonctionnalités ajoutant plus de capacités biométriques

22 juillet 2022 13:09:19 IST

Conformément à un récent dépôt de brevet auprès de l’Office américain des brevets et des marques, Apple prévoit et travaille sur l’ajout d’une gamme de minuscules lasers aux prochains iPhones et Montres Applece qui pourrait avoir de grandes implications pour le développement des smartphones et la sécurité globale.

Selon le brevet qui a été déposé par Apple, le géant de la technologie travaille avec des lasers à émission de surface à cavité horizontale ou HCSEL. La technologie permettrait essentiellement de placer un ensemble de HCSEL sous l’écran pour surveiller la biométrie et d’autres facteurs environnementaux. Il existe de nombreuses autres applications pour les HCSEL, et la possibilité pour les développeurs d’explorer la technologie pourrait entraîner une vague de nouvelles fonctionnalités sur votre iPhone et Apple Watch.

Ces types d’options de saisie et de lecture du monde donnent aux développeurs encore plus d’outils avec lesquels travailler. Indépendamment de ce qu’Apple a en tête pour l’utilisation des lasers HCSEL, la nouvelle gamme de lasers permettra aux développeurs de proposer des éléments vraiment intéressants.

Le brevet d’Apple suggère que son objectif principal est d’ajouter des fonctionnalités de sécurité améliorées. Cela signifie essentiellement qu’il y a une très forte possibilité que nous puissions voir TouchID être rétabli sur les appareils Apple d’une bien meilleure manière. Les lasers pourraient permettre à Apple de proposer son propre système de scanners d’empreintes digitales sous l’écran, qui serait beaucoup plus fiable et sécurisé.

Le brevet affirme également que le nouveau réseau de lasers pourrait être utilisé pour surveiller la qualité de l’air. En tant qu’entreprise basée en Californie, où les incendies de forêt sont un problème de santé publique croissant, Apple n’est pas étranger à la façon dont la qualité de l’air peut affecter votre bien-être. La possibilité de jeter un coup d’œil sur votre Apple Watch et d’obtenir des données à jour sur la qualité de l’air spécifiques à votre emplacement exact (par opposition aux chiffres généralisés d’une base de données tierce) pourrait être une fonctionnalité de base dans les montres intelligentes à l’avenir. l’ouest des États-Unis est aux prises avec des conditions atmosphériques inhospitalières.

Le brevet d’Apple pourrait, en théorie, laisser ses produits vous alerter lorsque l’air que vous respirez est malsain et vous recommander de faire votre entraînement à l’intérieur. La qualité de l’air étant une préoccupation croissante des scientifiques et des citoyens, cette fonctionnalité sera certainement très utilisée.

