Un Nokia de 2013 peut-il résister à l’appareil photo du Samsung Galaxy Note10 +?

Le Samsung Galaxy Note10 + sera toujours l’un des appareils les plus ronds de Samsung. Un matériel à la hauteur de ce que l’on attend d’un haut de gamme, l’utilisation du S Pen qui confère au smartphone une valeur ajoutée supplémentaire et surtout une section photographique exceptionnelle, au point que DxOMark l’a classé comme le mobile avec le meilleur appareil photo du marché.

Cependant, et bien que le Samsung Galaxy Note10 + soit l’un des téléphones avec la meilleure section photographique, il y aurait un appareil qui pourrait l’éclipser. Et connaissez-vous la chose la plus drôle de toutes? Que c’est un smartphone de 2013.

Eh bien oui, en 2013, il y avait des téléphones avec de bons appareils photo …

Chaîne YouTube WillitbeatNokia? a décidé de faire une comparaison photographique entre le haut de gamme de Samsung et ce qui était autrefois l’un des appareils les plus intéressants de 2013, le Nokia Lumia 1020 et son appareil photo de 41 mégapixels.

Il est curieux de voir que malgré tout ce que les caméras téléphoniques ont évolué au cours des dernières années, un téléphone de 2013 comme le Nokia peut continuer à résister au dernier haut de gamme du marché. Si le Samsung Galaxy Note10 n’est pas le seul téléphone dont l’appareil photo a été comparé à celui du Nokia Lumia puisque le Galaxy S9 et le Huawei P20 ont également traversé cette même confrontation.

Bien que vous deviez être honnête. Bien que l’appareil photo Nokia Lumia 1020 continue de se battre, la technologie a trop avancé et ne peut rien faire devant d’autres caméras de téléphone plus actuelles dans la nuit ou dans des situations de faible éclairage. C’est dans ces situations que l’évolution et la véritable avancée des appareils photo des smartphones sont réellement vérifiées.

Rubriques connexes: Comparaisons de mobiles, téléphones, Samsung Galaxy Note, Samsung Galaxy Note 10

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier à découvrir toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂