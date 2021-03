Un navire naufragé jamais donné dans le canal de Suez provoque des mèmes amusants sur Internet

Le cargo qui s’est échoué il y a quelques jours Jamais donné de type À feuilles persistantes dans le canal de Suez a fait les gros titres dans le monde entier et un véritable embouteillage sur l’une des voies navigables les plus importantes du monde – qui a conduit à de nombreux mèmes amusants sur Internet pour la méchanceté et le ridicule.

Qu’est ce qui c’est passé? Avec une longueur de près de 400 mètres et une largeur de 58 mètres, l’Ever Given est l’un des plus grands porte-conteneurs au monde. Le 23 mars, l’accident majeur s’est produit lorsque le navire, qui pesait des tonnes, a appelé le canal de Suez tôt le matin sur son chemin de Yangshan, Chine à Rotterdam aux Pays-Bas et s’est finalement échoué entre l’entrée du canal à Suez et l’amer. des lacs. Le porte-conteneurs a tourné sur le côté et a bloqué tout le canal dans les deux sens.

Comme il était coincé sur le fond et coincé dans le sable du désert à droite et à gauche du bord du canal, il était incapable de manœuvrer et a dû être retiré à l’aide de remorqueurs. Sur terre, les ouvriers du bâtiment ont utilisé des excavatrices et leurs mains nues pour libérer le navire à nouveau – que faire images bizarres et ridiculesn conduit. L’ensemble de l’opération de sauvetage a duré près d’une semaine avant que la nouvelle ne vienne aujourd’hui que le navire était de nouveau en grande partie libre.

Soit dit en passant, ce n’était pas le premier accident de l’histoire: En février 2019, le gigantesque porte-conteneurs près du port de Hambourg a frôlé le ferry HADAG Finkenwerder, qui était amarré à la jetée de Blankenese et l’a gravement endommagé. Peu de temps après la collision, l’Elbe a dû être fermé à d’autres navires en raison de vents violents – comme le canal de Suez.

Les mèmes les plus drôles pour sauver Ever Given

Toute l’opération de sauvetage a provoqué beaucoup de ridicule, de malice et de mèmes amusants sur Internet avec des images ridicules, comme le pelletage à la main et les minuscules excavatrices par rapport au porte-conteneurs. Nous allons vous montrer les mèmes les plus drôles Jamais donné-Action:

Un collègue vient de m’écrire qu’il savait comment #EVERGIVEN a été libéré. Il était là et a pris la photo suivante! Je pense que ce sont de fausses nouvelles, d’un autre côté, on fait confiance à Poutine pour tout faire 😬 pic.twitter.com/0osII3tOE6 – DerPöti (🏡) (@ DerPoet5) 29 mars 2021

Une nouvelle suggestion pour obtenir le #EVERGIVEN

Maintenant, le cargo doit être déchargé et les conteneurs doivent être empilés à terre

Sur demande, la partie égyptienne a confirmé qu’il y avait une expérience suffisante de l’empilement de grands cuboïdes pic.twitter.com/7ZmlOTvwjV – Michael Ledwinka (@ Leddyman1) 28 mars 2021

Désastre économique pour Oldenburg. En fin d’après-midi, le paquebot «Margrit» a bloqué le Hunte à Hundsmühlen. Le total des dégâts est estimé à 6,50 € par jour. Le remorqueur « Ick hol di da rut » est déjà en route. Plus de détails sous peu.#EverGiven #Plaisanter pic.twitter.com/iFmTLdcsWA – Steffen, 👨🏼‍✈️ 🦠➕✈️ = 🚫 (@ SteffenA380) 29 mars 2021