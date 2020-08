Un navire japonais en détresse derrière la marée noire dévastatrice de l’île Maurice coulé avec succès en pleine mer

Agence France-Presse25 août 2020 11:38:25 IST

La tige cassée d’un navire japonais qui s’est échoué, provoquant un déversement de pétrole dévastateur dans les eaux cristallines au large de Maurice, a été coulée avec succès en pleine mer, a déclaré lundi le comité national de crise.

Le MV Wakashio s’est échoué sur un récif de corail au large de l’île de l’océan Indien le 25 juillet et a commencé à fuir du pétrole deux semaines plus tard, déclenchant une course contre la montre pour pomper tout le carburant du vraquier avant qu’il ne se casse en deux.

L’opération a été un succès et la semaine dernière, deux remorqueurs ont commencé à remorquer la plus grande section avant du navire à environ 15 kilomètres (neuf milles) en pleine mer, où il a été coulé à une profondeur de 3 180 mètres.

La plus petite section reste coincée sur le récif où le naufrage s’est produit.

“Le naufrage prévu de la partie avant (avant) de la victime a été achevé et vers 15h30 n’était plus visible à la surface de la mer”, lit-on dans un communiqué du comité de crise.

Greenpeace s’est opposé au plan, avertissant la semaine dernière que le naufrage du navire “risquerait de compromettre la biodiversité et contaminerait l’océan avec de grandes quantités de toxines de métaux lourds”.

Plus de 1 000 tonnes de pétrole se sont déversées dans les eaux cristallines qui ont longtemps été un attrait majeur pour les jeunes mariés, et contiennent de précieuses mangroves et des récifs coralliens.

La semaine dernière, une équipe de scientifiques britanniques est arrivée pour coordonner une évaluation d’impact sur les dommages qui ont été causés à l’île et comment aider l’écosystème à se rétablir.

Des experts internationaux du Japon et de la France sont également sur le terrain pour aider la nation de l’archipel à la suite du déversement.

Le Dr Sue Ware, scientifique britannique senior en surveillance marine, a déclaré AFP l’équipe aiderait à “déterminer l’empreinte du pétrole à la fois sur le rivage et … s’il a réussi à atteindre des zones du fond marin” et comment il a affecté les mangroves, les récifs coralliens et différentes espèces marines.

Elle a déclaré que les efforts de Maurice pour placer des barrages dans l’eau semblaient avoir réussi à empêcher le pétrole d’atteindre la zone humide protégée de Blue Bay.

Le capitaine du navire et son commandant en second ont été arrêtés mardi.

Les autorités n’ont pas encore révélé pourquoi le navire, qui faisait son chemin de Singapour au Brésil, est venu si près de l’île.

