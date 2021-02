Un navire israélien touché par une explosion dans le Golfe

Un navire appartenant à des Israéliens, le MV HELIOS RAY, a été touché par une explosion dans le golfe d’Oman dans la nuit de jeudi et un responsable de la défense américaine a déclaré que l’explosion avait laissé des trous des deux côtés de la coque du navire. La cause n’était pas immédiatement claire.

Le navire porte-véhicules appartient à une société basée à Tel-Aviv appelée Ray Shipping via une société enregistrée sur l’île de Man, selon une base de données d’expédition de l’ONU. « Les enquêtes sont en cours. Le navire et l’équipage sont en sécurité », a déclaré vendredi le United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) dans un avis consultatif. Il a exhorté les navires de la région à faire preuve de prudence.

Le responsable américain de la défense a déclaré à . à Washington que le navire avait été touché par une explosion au-dessus de la ligne de flottaison qui avait déchiré des trous des deux côtés de sa coque. Le radiodiffuseur israélien Kan a nommé le propriétaire du navire Rami Ungar et l’a cité comme disant: « Les dégâts sont deux trous, d’un diamètre d’environ 1,5 mètre, mais nous ne savons pas encore si cela a été causé par des tirs de missiles ou des mines attachées au bateau.

« Il n’y a aucun dommage au moteur, et aucune victime parmi l’équipage. Nous n’avons aucune idée s’il s’agissait d’un incident qui était passé des tensions entre l’Iran et les États-Unis et s’il y a un lien avec le fait que le propriétaire du navire est Israélien », a rapporté Kan comme ayant dit Ungar. L’incident s’est produit jeudi à 20 h 40 GMT, a déclaré UKMTO, mais il n’a donné aucun détail sur une cause possible.

La société de sécurité maritime Dryad Global a déclaré que le navire était en route vers Singapour depuis Dammam en Arabie saoudite. Le navire est géré par Stamco Ship Management, d’après les données de suivi des navires Refinitiv. Stamco Ship Management a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par téléphone par ..

« Bien que les détails concernant l’incident restent flous, il reste une possibilité réaliste que l’événement soit le résultat d’une activité asymétrique de l’armée iranienne », a déclaré Dryad dans un rapport sur l’incident. Les données Refinitiv montrent que le navire a défini Dubaï comme destination actuelle.

La cinquième flotte de la marine américaine basée à Bahreïn a déclaré qu’elle était au courant de l’incident et surveillait la situation. Les tensions se sont intensifiées dans la région du Golfe depuis que les États-Unis ont réimposé les sanctions contre l’Iran en 2018 après que le président de l’époque, Donald Trump, ait retiré Washington de l’accord nucléaire de Téhéran conclu en 2015 avec les grandes puissances.

Washington a blâmé l’Iran pour un certain nombre d’attaques contre des navires dans les eaux stratégiques du Golfe, y compris contre quatre navires, dont deux pétroliers saoudiens, en mai 2019. L’Iran s’est distancé de ces attaques. Début janvier, les gardiens de la révolution iraniens ont saisi un pétrolier battant pavillon sud-coréen dans les eaux du Golfe et ont arrêté son équipage au milieu des tensions entre Téhéran et l’allié américain Séoul au sujet des fonds iraniens gelés dans les banques sud-coréennes en raison des sanctions américaines.

En 2018, 21 millions de barils de pétrole par jour circulaient dans le détroit d’Ormuz, dans le golfe, ce qui équivaut à environ 21% de la demande mondiale de liquides de pétrole à l’époque, selon la US Energy Information Administration. Un porte-parole du ministère israélien des Transports a déclaré qu’il n’avait aucune information sur un navire israélien ciblé dans le Golfe.

