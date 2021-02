Un navire grec transportant des parties du Parthénon renonce à plus de secrets

La dernière expédition de plongeurs à l’épave du Mentor, qui a coulé juste au large de l’île de Cythère (également orthographié Kithira et Kythira) en 1802, a récupéré plusieurs morceaux du gréement du navire, des pièces de monnaie, la semelle en cuir d’une chaussure, un métal boucle, un jeton pour jouer aux cartes, deux pièces d’échecs, des fragments d’ustensiles de cuisine et d’autres objets apparemment banals.

Lorsqu’il a coulé, le navire transportait des sculptures en marbre provenant du Parthénon gravement endommagé à Athènes – plus tard connu sous le nom de « Marbres d’Elgin ou des billes du Parthénon. Ces sculptures spectaculaires – qui représentent des dieux, des héros et des animaux grecs – sont maintenant exposées au British Museum de Londres.

Mais les petits objets récupérés de l’épave révèlent des aspects intrigants de la vie des personnes à bord du navire lors de son naufrage, a déclaré l’archéologue marin Dimitris Kourkoumelis, de l’Ephorate of Underwater Antiquities, un département du ministère grec de la Culture et des Sports.

« L’objectif est de comprendre comment vivaient les gens et comment était la vie à bord, non seulement pour les passagers mais aussi pour l’équipage », a déclaré Kourkoumelis à 45Secondes.fr. « Nous avons trouvé or des pièces d’Utrecht en Hollande, ainsi que d’Espagne, ainsi que des pièces de l’Empire ottoman – c’était donc vraiment un groupe cosmopolite [of people] sur le mentor. »

L'épave du Mentor est surtout connue pour les statues du Parthénon qu'il portait lors de son naufrage, mais les fouilles grecques se sont concentrées sur la récupération d'objets beaucoup plus petits. (Crédit d'image: V. Tsiairis) Le Mentor a réussi à rester à flot jusqu'à ce que son équipage et ses passagers se précipitent sur les rochers de Cythère, mais il a coulé rapidement après cela; une grande partie de la coque en bois est maintenant entourée de rochers. (Crédit d'image: V. Tsiairis) De nombreux objets retrouvés lors des fouilles récentes étaient des morceaux de coque et de gréement du navire; le Mentor a été construit en Amérique et ils ne ressemblent pas à des pièces de navires méditerranéens du même âge. (Crédit d'image: G. Issaris) Les plongeurs lors de la dernière expédition archéologique sur le naufrage du Mentor, qui a coulé en 1802 avec de précieuses sculptures du Parthénon à Athènes à bord. (Crédit d'image: G. Issaris)

Sculptures contestées

Le Mentor était un brick de construction américaine qui appartenait au diplomate britannique Thomas Bruce, un noble écossais intitulé le septième comte d’Elgin. Elgin, comme on l’appelait, a utilisé le navire pour transporter en Angleterre des antiquités qu’il avait rassemblées alors qu’il était stationné à Constantinople en tant qu’ambassadeur de Grande-Bretagne auprès de l’Empire ottoman. le Mentor a rapidement coulé sous environ 20 mètres d’eau de mer.

Le secrétaire d’Elgin, William Hamilton, a ensuite passé près de deux ans à Cythère, supervisant la récupération des sculptures par des plongeurs d’éponges, qui étaient payés pour les récupérer de l’épave sans équipement de plongée.

Les sculptures ont ensuite été expédiées en Angleterre et Elgin les a vendues au British Museum en 1816.

Elgin a affirmé qu’il avait payé les sculptures et qu’il avait obtenu un décret du gouvernement ottoman au pouvoir pour les prendre. Mais aucune preuve du décret n’a jamais été trouvée, selon le Comité britannique pour la réunification des marbres du Parthénon , une organisation non gouvernementale.

Lorsque la Grèce a récupéré son indépendance des Ottomans en 1832, elle a commencé une série de projets pour récupérer des œuvres d’art pillées, et les marbres d’Elgin étaient en tête de liste. Depuis lors, tous les gouvernements grecs successifs ont exigé que les sculptures soient restituées. Jusqu’à présent, cependant, le British Museum a refusé, bien qu’il ait proposé de les prêter temporairement.

Le Parthénon était un temple de la déesse Athéna sur l'Acropole d'Athènes; il était en ruine lorsque Lord Elgin a prétendu avoir acheté les billes qui l'ornaient. (Crédit d'image: Shutterstock) Les dernières fouilles ont également permis de récupérer la partie métallique d'une boucle; la bande de cuir qu'elle avait attachée est maintenant pourrie. (Crédit d'image: P. Vezirtzis) Les expéditions archéologiques sur l'épave du Mentor au cours des années précédentes ont permis de récupérer de nombreux objets, notamment des bouteilles de pièces de monnaie, une partie d'une montre et une partie d'une pipe en argile. (Crédit d'image: Ephorate of Underwater Antiquities) Les artefacts récupérés du naufrage du Mentor par les fouilles du gouvernement grec comprennent plusieurs pièces de bijoux en or et des pièces d'or, comme cette pièce espagnole de 1756. (Crédit d'image: Ephorate of Underwater Antiquities) On pense que cette pièce de monnaie ou pièce de jeu en métal récupérée lors des dernières fouilles a été utilisée comme jeton dans un jeu de cartes. (Crédit d'image: P. Vezirtzis) Les statues et les frises de marbre du Parthénon qui se trouvaient à bord du Mentor lors de son naufrage ont été récupérées et vendues au British Museum, où elles sont maintenant exposées. (Crédit d'image: Andrew Dunn, CC BY 2.0)

Naufrage célèbre

Kourkoumelis a mené des expéditions de plongée sur l’épave du Mentor chaque été depuis 2009, après que le gouvernement grec a promulgué une législation pour protéger l’épave et a officiellement ordonné aux archéologues d’État de la fouiller.

Selon Kourkoumelis, la construction du Mentor est très différente de celle de navires similaires construits en Méditerranée. « Les navires américains ont été construits pour voyager en haute mer, et ils étaient donc beaucoup plus solides – c’est très intéressant de travailler sur un navire comme celui-là », a-t-il déclaré.

Le navire en bois est maintenant en train de pourrir après plus de 200 ans sous les vagues, et seules quelques années de fouilles supplémentaires seront possibles, a-t-il déclaré.

Aucun objet de la collection d’Elgin n’a jamais été retrouvé, mais l’épave a donné de nombreux petits objets au fil des ans, y compris des bijoux en or, des pièces de monnaie anciennes et de la poterie grecque qui provenaient probablement des collections privées de certains des passagers à bord quand il a coulé, il mentionné.

Les découvertes les plus récentes de l’année dernière comprenaient deux pièces d’échecs en bois – six autres pièces du même ensemble ont été trouvées les années précédentes – et un jeton ou une pièce en métal qui a probablement été utilisé dans un jeu de cartes.

Les archéologues prévoient d’examiner scientifiquement tous les éléments, dont beaucoup seront exposés à la Acropole Musée d’Athènes, a déclaré Kourkoumelis. Le musée expose déjà environ la moitié des sculptures du Parthénon qui restent, et il a un espace réservé aux marbres d’Elgin s’ils sont jamais retournés en Grèce.

« Nous sommes en train de fouiller le navire qui est associé à l’un des épisodes les plus douloureux de l’histoire récente de la Grèce », a déclaré Kourkoumelis. « Je pense qu’il est très important de montrer que nous ne demandons pas seulement des choses, mais que nous travaillons pour la protection de tout ce qui est impliqué. »

