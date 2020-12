Un mystérieux minimoon encerclant la Terre est en fait un propulseur de fusée des années 1960

Un mystérieux minimoon en orbite temporaire Terre n’est pas un gros rocher spatial, mais un propulseur de fusée des années 1960, a rapporté la NASA mercredi 2 décembre.

Les chercheurs avaient une idée que le La minimoon pourrait être faite par l’homme , mais ce n’est que cette semaine qu’ils l’ont confirmé, après avoir analysé sa composition de loin à l’Infrared Telescope Facility (IRTF) de la NASA.

En fait, les scientifiques ont fait cette découverte juste après que l’objet insaisissable proche de la Terre – connu sous le nom de 2020 SO – se soit approché le plus près de notre planète mardi (1er décembre).

Cependant, 2020 SO n’est pas là pour rester. Les minimoons sont de petits satellites qui gravitent autour de la Terre pendant une courte période. Au cours des prochains mois, 2020 SO se retrouvera dans la « sphère de la colline » – une région qui s’étend à environ 930 000 miles (1,5 million de kilomètres) de la Terre – jusqu’à ce qu’il s’échappe de notre force gravitationnelle et commence à tourner autour du soleil à la place en mars 2021, La NASA a rapporté dans un communiqué .

Mais même si 2020 SO quitte le voisinage immédiat de la Terre, les scientifiques prévoient de surveiller ses voyages pour les années à venir, a déclaré la NASA.

L’infrastructure de télescope infrarouge (IRTF) de la NASA sur la grande île d’Hawaï a aidé les scientifiques à comprendre la composition d’un étrange objet proche de la Terre. (Crédit d’image: Michael Connelley / Institut d’astronomie de l’Université d’Hawaï)

Ce n’est pas une lune

Les scientifiques ont repéré l’OS 2020 pour la première fois en septembre de cette année, lorsque les astronomes à la recherche d’astéroïdes géocroiseurs à Pan-STARRS1, un télescope de recherche financé par la NASA à Maui, à Hawaï, ont remarqué sa petite taille et son orbite inhabituelle.

Ils ont vite appris que 2020 SO n’était pas un étranger sur Terre; une analyse de son orbite a indiqué que 2020 SO avait fait le tour de notre planète à plusieurs reprises au cours des dernières décennies, faisant même une approche assez proche en 1966, suggérant qu’il s’agissait d’un objet fabriqué par l’homme lancé dans l’espace.

Après avoir passé au peigne fin les enregistrements de lancement de la NASA, Paul Chodas, directeur du Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) de la NASA, a suggéré que 2020 SO était un propulseur de fusée d’étage supérieur Centaur de Arpenteur 2 , un vaisseau spatial de la NASA non équipé qui était censé atterrir doucement sur la lune, mais qui a fini par s’y écraser en 1966.

Une photographie de 1964 d’une fusée d’étage supérieur Centaur, avant qu’elle ne soit jointe à un booster Atlas. La NASA a utilisé un Centaur similaire lors du lancement de Surveyor en 1966. (Crédit d’image: NASA)

Pour enquêter sur cette affirmation, une équipe dirigée par Vishnu Reddy, un scientifique planétaire au laboratoire lunaire et planétaire de l’Université de l’Arizona, a effectué des observations de spectroscopie de suivi de l’objet à l’aide de l’IRTF de la NASA sur la grande île d’Hawaï, afin qu’ils puissent déterminer la composition chimique de la bizarrerie spatiale. (En spectroscopie, les ondes lumineuses d’une certaine partie du spectre électromagnétique sont mesurées pour révéler la composition d’un objet.)

« En raison de la faiblesse extrême de cet objet après [the] Prédiction CNEOS, c’était un objet difficile à caractériser « , a déclaré Reddy dans le communiqué. » Nous avons obtenu des observations de couleur avec le grand télescope binoculaire, ou LBT, qui suggéraient que 2020 SO n’était pas un astéroïde. «

Cependant, l’équipe n’avait pas suffisamment de preuves pour lier 2020 SO à Surveyor 2. Ainsi, les chercheurs sont allés plus loin et ont comparé ses données spectrales à celles de l’acier inoxydable 301, le matériau des propulseurs de fusée Centaur des années 1960. Mais les résultats n’étaient pas parfaits, a trouvé Reddy.

La divergence s’est révélée assez tôt; L’équipe de Reddy avait analysé l’acier frais dans son laboratoire, tandis que l’acier de 2020 SO avait résisté aux conditions difficiles de l’espace au cours des 54 dernières années, a-t-il déclaré.

« Nous savions que si nous voulions comparer des pommes à des pommes, nous devions essayer d’obtenir des données spectrales d’un autre propulseur de fusée Centaur qui était en orbite terrestre depuis de nombreuses années pour voir ensuite s’il correspondait mieux au spectre de 2020 SO », Reddy m’a dit. « En raison de la vitesse extrême à laquelle les boosters Centaur en orbite autour de la Terre voyagent dans le ciel, nous savions qu’il serait extrêmement difficile de se verrouiller avec l’IRTF assez longtemps pour obtenir un ensemble de données solide et fiable. »

Une occasion de résoudre enfin le mystère s’est produite le matin du 1er décembre. À ce moment-là, l’équipe a réussi à analyser un propulseur de fusée Centaur D à partir du lancement en 1971 d’un satellite de communication en orbite autour de la Terre. Après avoir comparé les données du propulseur de fusée de 1971 et du SO 2020, l’équipe a eu un match.

« Cette conclusion est le résultat d’un formidable effort d’équipe », a déclaré Reddy. « Nous avons finalement pu résoudre ce mystère grâce au grand travail de Pan-STARRS, de Paul Chodas et de l’équipe du CNEOS, du LBT, de l’IRTF et des observations à travers le monde. »

