Un mystérieux déversement de pétrole recouvre le littoral israélien de boules de goudron toxiques

Plus de 161 kilomètres du littoral méditerranéen normalement vierge d’Israël ont été tachés d’épais globules de goudron qui se sont échoués après un déversement de pétrole au large des côtes du pays la semaine dernière. Les autorités n’ont pas encore identifié le coupable, mais elles disent que cela est nocif pour les humains et la vie marine.

L’Autorité israélienne de la nature et des parcs (INPA) a qualifié le déversement de « l’une des catastrophes écologiques les plus graves » que le pays ait jamais vues et a averti qu’il faudrait des années pour éliminer complètement les déchets des plages, selon la BBC .

Le goudron a été remarqué pour la première fois sur les plages d’Israël mercredi 18 février après qu’une violente tempête hivernale a frappé le littoral. Le ministère israélien de la protection de l’environnement estime que pas moins de 1 100 tonnes (1 000 tonnes métriques) de goudron se sont déjà échouées à terre, selon Aljazeera .

Normalement, les déversements d’hydrocarbures forment une fine nappe sur la surface de l’eau, avec un peu de vaisselle sur les plages sous une forme plus liquide. Le déversement en Israël s’est toutefois transformé en boules de goudron parce que les conditions de mer agitées ont brisé la nappe et l’ont mélangée à l’eau de mer pendant plusieurs jours, créant de petites gouttes concentrées d’huile congelée (boules de goudron) selon NOAA .

Samedi 21 février, des images satellite de l’Agence européenne pour la sécurité maritime ont montré que le déversement était probablement originaire d’environ 50 kilomètres au large des côtes israéliennes, mais la cause exacte du déversement et ses causes sont toujours inconnu, selon Haaretz .

Des milliers de volontaires se sont rendus sur les plages du littoral israélien une fois que la tempête s’est calmée pour enlever le goudron à la main, après que des ONG environnementales, notamment Ecoocean et Zalul, aient demandé l’aide du public. Des soldats de l’armée israélienne ont également été envoyés pour aider à faire face à l’effort de nettoyage.

Des soldats israéliens enlèvent des boules de goudron lors de l’opération de nettoyage au parc national de Sharon Beach le 22 février. (Crédit image: JACK GUEZ / AFP via )

Cependant, plusieurs volontaires ont dû être transportés à l’hôpital après avoir respiré des fumées toxiques dégagées par les boues. Dimanche 22 février, des responsables gouvernementaux ont fermé toute la longueur du littoral méditerranéen de 120 milles (195 km) d’Israël aux membres du public, en raison de problèmes de santé.

Impacts sur la vie marine

Bien qu’il soit encore trop tôt pour connaître les impacts exacts de ce déversement sur le milieu marin, les responsables craignent qu’il puisse être extrêmement dommageable, selon Aljazeera.

Mercredi 18 février, un rorqual commun de 17 mètres de long s’est échoué mort sur une plage du sud d’Israël en même temps que les premiers globules de goudron lavaient vers le nord. Une autopsie (autopsie animale) par les vétérinaires de l’INPA a révélé que l’estomac de la baleine était rempli d’un liquide noir; d’autres tests en cours permettront de confirmer si ce liquide est du pétrole.

Des scientifiques examinent le corps d’un rorqual commun mort qui s’est échoué de la mer Méditerranée le 21 février à Nitzanim, en Israël. (Crédit d’image: Amir Levy / )

Plusieurs photos angoissantes ont également circulé en ligne montrant des tortues juvéniles couvertes de boues noires qui se sont échouées sur le littoral. Certains ont été emmenés au centre israélien de sauvetage des tortues marines, mais beaucoup étaient déjà morts lorsqu’ils se sont échoués, a rapporté Haaretz.

Les baleines, les tortues et les oiseaux de mer font partie des animaux marins les plus menacés par les déversements d’hydrocarbures, car ils respirent et se nourrissent à la surface.

« Imaginez que vous goudriez un toit pour le sceller. Imaginez tout un monde d’êtres vivants scellés et étouffés par le goudron », a déclaré Ruth Yahel, écologiste marine à l’INPA, parler au Times of Israel .

Et les experts craignent que le goudron qui s’est échoué sur le rivage ne représente qu’une fraction des boues toxiques encore présentes.

« La plus grande crainte est qu’il y ait beaucoup plus de goudron dans la mer en ce moment qui empoisonne la faune, et ne nous a toujours pas atteint », a déclaré Dor Adelist, un scientifique de la mer de l’Université de Haïfa, s’adressant au média Walla. , tel que rapporté par le Times of Israel.

Polémique environnementale

Des groupes environnementaux, dont l’INPA, ont critiqué le gouvernement à la suite de la marée noire après plusieurs tentatives infructueuses d’établir des programmes et des financements pour faire face aux déversements d’hydrocarbures au cours des deux dernières décennies, selon le Times of Israel. En conséquence, il n’y avait pas de véritables plans en place pour faire face efficacement à la situation délicate lorsqu’elle a commencé.

Il y a aussi une controverse sur les origines du déversement.

Le ministère de la protection de l’environnement (EPM) enquêtait sur un certain nombre de navires qui auraient été à proximité du déversement et donc potentiellement responsables du désordre. « Nous mettons tout en œuvre pour trouver les responsables de la catastrophe, et nous apporterons demain à l’approbation du gouvernement une proposition de résolution pour réhabiliter l’environnement », a déclaré la ministre de l’EPM Gila Gamliel dans un tweet, selon Aljazeera.

Cependant, lundi matin (22 février), un juge avait émis un bâillon sur les détails relatifs à la marée noire. Cela empêche la presse israélienne de publier quoi que ce soit sur l’identité des suspects ou des navires impliqués, y compris leur cargaison, leur destination et leur port, pendant une semaine. Le média israélien Haaretz a qualifié l’ordre de bâillon de « geste inhabituel » qui pourrait suggérer une sorte de camouflage.

Le déversement coïncide également avec la signature récente d’un accord pour la construction d’un nouvel oléoduc entre les Émirats arabes unis (EAU) et Israël, qui a été annoncé en octobre 2020. Les groupes environnementaux se sont opposés au projet et disent que ce déversement n’est qu’un avant-goût de que se passe-t-il s’il y a une fuite d’un nouveau pipeline?

Rachel Azaria, présidente de Life and Environment – une organisation faîtière représentant 130 organisations caritatives et ONG – a qualifié le déversement de « promotion pour une catastrophe qui pourrait être 250 fois plus grave », s’exprimant au Times of Israel.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.