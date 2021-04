Un mystérieux chauffage de la couronne solaire alimenté par des «  feux de camp  » solaires, suggère une étude

La température de l’atmosphère extérieure du soleil, la couronne, intrigue les scientifiques depuis des décennies. S’étendant sur des millions de kilomètres dans l’espace, il fait incroyablement chaud – plus de 1,7 million de degrés F (1 million de degrés C). La surface solaire, en revanche, est «agréable» de 9 900 degrés F (5 500 degrés C). La différence défie la logique: dans la plupart des cas, un matériau plus proche d’une source de chaleur est plus chaud que tout ce qui est plus éloigné. Les scientifiques savent depuis longtemps qu’un mécanisme inconnu doit être en jeu.

Maintenant, une nouvelle étude a révélé que la chaleur dégagée par les mini éruptions solaires récemment découvertes au feu de camp pourrait être suffisante pour soutenir l’énorme chauffage coronaire. La recherche a été présentée à l’Assemblée générale de l’Union européenne des géosciences (EGU) le mardi 27 avril 2021 et acceptée pour publication dans la revue Astronomy and Astrophysics.

L’étude a utilisé des simulations informatiques pour modéliser les émissions d’énergie du soleil, dans l’espoir de générer des éruptions comme celles mesurées en réalité par des instruments scientifiques. Pendant que l’équipe exécutait la simulation, ils ont vu des éclaircissements d’une ampleur similaire aux feux de camp observés par Solar Orbiter, a déclaré le professeur Hardi Peter de l’Institut Max Planck pour la recherche sur le système solaire en Allemagne, en Allemagne. une déclaration publié par l’Agence spatiale européenne (ESA). Les scientifiques ont ensuite examiné de plus près les perturbations magnétiques autour de sept des feux de camp simulés les plus brillants, qui étaient à peu près de la même taille que les événements les plus brillants détectés par Solar Orbiter.

« [The model] trace les lignes de champ magnétique, nous permettant de voir les changements du champ magnétique dans et autour des événements éclaircissants au fil du temps », a déclaré Hardi.

Le traçage de ces lignes magnétiques a révélé qu’un processus appelé reconnexion semble avoir lieu, a ajouté Hardi. Les scientifiques émettent l’hypothèse que les reconnexions magnétiques déclenchent à grande échelle éruptions solaires et éjections de masse coronale . Les perturbations visibles à la surface du soleil se produisent lorsque deux lignes de champ magnétique de direction opposée se brisent et se reconnectent, libérant une quantité massive d’énergie dans le processus.

« Notre modèle montre que l’énergie libérée par le [campfires] grâce à la reconnexion des composants, cela pourrait suffire à maintenir la température de la couronne solaire prévue à partir des observations », a déclaré Yajie Chen, doctorant de l’Université de Pékin en Chine et auteur principal de l’article dans la déclaration de l’ESA.

Les feux de camp, les éruptions solaires miniatures découvertes dans les premières images par la mission ESA-NASA Solar Orbiter l’année dernière, sont entraînés par le processus de reconnexion magnétique, qui pourrait être responsable du réchauffement mystérieux de l’atmosphère extérieure du soleil. (Crédit: ESA) (Crédit d’image: ESA)

Les feux de camp, de quelque 250 et 2500 miles (400 à 4000 km) de diamètre, peuvent sembler grands du point de vue humain. Mais ils sont en fait minuscules par rapport aux éruptions solaires plus connues mais plus rares qui provoquent des tempêtes magnétiques sur Terre, ainsi que de magnifiques aurores boréales.

Ce qui donne de l’importance à ces feux de camp, c’est leur abondance. Dans les premières images de Solar Orbiter , publié en juillet 2020, les scientifiques ont pu observer ces feux de camp partout sur le disque solaire, chacun scintillant comme une bougie pendant dix secondes à quelques minutes avant de disparaître.

L’idée que les éruptions solaires miniatures pourraient être responsables du mystérieux réchauffement coronaire a été avancée pour la première fois dans les années 1980 par le physicien américain Eugene Parker, homonyme d’un autre vaisseau spatial révolutionnaire pour la science solaire, Sonde solaire Parker de la NASA .

La nouvelle étude suggère que Parker, maintenant âgé de 93 ans, avait peut-être raison.

«Notre mission a la chance de s’appuyer sur l’incroyable travail de terrain de ceux qui ont déjà volé, ainsi que sur les théories et les modèles déjà avancés au cours des dernières décennies», a déclaré Daniel Müller, scientifique du projet Solar Orbiter de l’ESA, dans le communiqué. « Nous sommes impatients de voir quels détails manquants Solar Orbiter – et la communauté solaire travaillant avec nos données – contribueront à résoudre les questions ouvertes dans ce domaine passionnant. »

Les résultats sont d’autant plus impressionnants que Solar Orbiter n’est pas encore dans sa phase scientifique officielle. Le vaisseau spatial, qui est censé prendre les images les plus proches du soleil , est toujours dans une période de validation et d’ajustements orbitaux appelée phase de croisière. Il commencera officiellement son exploration scientifique de l’étoile au centre de notre système solaire en novembre 2021.

Les images qui ont révélé les feux de camp ont été prises en juin 2020 autour du vaisseau spatial premier périhélie , le point sur son orbite le plus proche du soleil. À ce moment-là, le vaisseau spatial se trouvait à environ 77 millions de kilomètres de la surface de l’étoile, soit environ la moitié de la distance moyenne entre le soleil et la Terre. Mais les contrôleurs de Solar Orbiter continuent de resserrer son orbite autour du soleil, ce qui amènera finalement le vaisseau spatial à une distance de seulement 42 millions de kilomètres.

Lors de ses passages les plus proches, la sonde solaire Parker plonge beaucoup plus profondément dans l’environnement du soleil, passant à moins de 10 millions de kilomètres de sa surface. Mais le vaisseau spatial ne transporte pas de caméras pour imager la surface du soleil, mais effectue d’autres mesures de l’environnement proche du soleil.

Plus tard dans sa mission, les opérateurs inclineront l’orbite de Solar Orbiter autour du soleil hors du plan écliptique dans lequel les planètes orbitent, permettant à l’engin spatial de prendre le premières images haute résolution des pôles de l’étoile. Selon les scientifiques, étudier l’activité autour des pôles aidera à faire progresser notre compréhension du magnétisme du soleil et à comprendre ce qui le motive. le cycle solaire , le flux et le reflux périodiques des fusées éclairantes et des sunpots de l’étoile.