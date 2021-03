Un morceau du premier avion des frères Wright maintenant sur Mars

Lorsque le rover Perseverance de la NASA a atterri sur Mars en février, il emportait avec lui un morceau du premier avion des frères Wright.

Un échantillon de tissu de l’avion, connu sous le nom de Flyer, est fixé sous les panneaux solaires d’un hélicoptère expérimental, qui à son tour est attaché au dessous du rover, selon une déclaration de la NASA . L’hélicoptère, appelé Ingenuity, est attaché au rover pour le moment, mais bientôt, si tout se passe bien, les scientifiques piloteront l’avion à distance au-dessus de la surface du planète rouge .

Ce vol sera tenté « au plus tôt le 8 avril », a indiqué la NASA. Le rover doit d’abord transporter Ingenuity vers un aérodrome désigné et déployer l’hélicoptère; une fois déposé, l’hélicoptère doit recueillir suffisamment d’énergie solaire pour alimenter ses radiateurs internes et empêcher ses instruments de geler.

En rapport: Voyager vers Mars Rover: les 10 plus grandes innovations de la NASA

«Alors qu’Ingenuity tentera le premier vol motorisé et contrôlé sur une autre planète, le premier vol motorisé et contrôlé sur Terre a eu lieu le 17 décembre 1903», lorsque le Frères Wright a lancé son premier avion à Kill Devil Hills, en Caroline du Nord, selon le communiqué de la NASA.

Les frères ont utilisé une mousseline non blanchie pour couvrir les ailes de l’avion. Le hachoir Ingenuity porte un peu de cette mousseline, enveloppé dans du ruban isolant et fixé à un câble à l’intérieur de l’hélicoptère. Le parc historique de Carillon à Dayton, dans l’Ohio, a collecté le petit morceau de tissu, de la taille d’un timbre-poste, sur l’aile gauche de l’avion et en a fait don à la demande de la NASA, L’Associated Press (AP) a rapporté .

« Wilbur et Orville Wright seraient heureux de savoir qu’un petit morceau de leur Wright Flyer I de 1903, la machine qui a lancé l’ère spatiale d’à peine un quart de mile, va à nouveau entrer dans l’histoire sur Mars, » Amanda Wright Lane et Stephen Wright, l’arrière-petite-nièce et arrière-petit-neveu des frères Wright, ont déclaré dans un communiqué, selon l’AP.

Ce n’est pas le premier morceau du Wright Flyer I à décoller dans l’espace. Apollo 11 a transporté à la fois un peu de mousseline et un éclat de bois du Flyer lors de la mission de 1969 sur la Lune, selon la NASA.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.