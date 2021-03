Un morceau de Wright Flyer que je vais voler sur Mars, la NASA a placé une partie du premier avion du monde dans son hélicoptère Ingenuity

Le avion des frères Wright ce fut le premier à prendre son envol en 1903 ici sur Terre. Plus de 100 ans plus tard planera dans les cieux de Mars aussi. Plus ou moins. Et c’est que la NASA a emmené sur la planète rouge un morceau de l’aile du Wright Flyer I, qui est maintenant attaché à l’hélicoptère Ingenuity.





La La NASA cache des surprises lors de sa mission Perseverance sur Mars. L’un des plus curieux était le message caché dans le parachute de Perseverance. Apparemment, il y a plus, un morceau de tissu de l’avion des frères Wright a voyagé sur Mars.

Le Wright Flyer I de 1903 est le premier véhicule à effectuer le premier vol contrôlé et soutenu sur Terre, étant un véhicule piloté et motorisé plus lourd que l’air. L’ingéniosité pour sa part sera bientôt le premier véhicule plus lourd que l’air à effectuer le premier vol propulsé et piloté sur une autre planète. Le morceau de l’aile est le lien de liaison entre les deux.

Talon de l’avion des frères Wright.

Ce n’est pas grave, il s’agit de un morceau à peine de la taille d’une carte postale. Le morceau de tissu a été découpé dans le tissu d’origine utilisé sur les ailes de l’avion en 1903. La NASA s’est assurée de le protéger et de le placer sur son hélicoptère Ingenuity, qui, comme nous l’avons vu, sera le premier véhicule à voler sur une autre planète. Au cas où il ne suffirait pas de prendre un morceau du premier avion du monde, Linux a également été pris.

Attaché au bas du panneau solaire de l’Ingenuity se trouve ce morceau du premier avion au monde. L’hélicoptère / drone ne pèse que 1,8 kilogramme et chevauche actuellement le rover Perseverance voyageant sur Mars. Il sera bientôt libéré à un endroit près du cratère Jezero sur Mars. Dans quelque moment au début d’avril prochain, il devrait voler et accomplissez ainsi votre mission.

Sur Terre, sur la Lune et sur Mars

La pièce du Wright Flyer I sur Mars est sans aucun doute une surprise et une curiosité pour tous les amoureux de l’exploration spatiale. Cependant, Ce n’est pas la première fois que la NASA rend ce genre d’hommage. Auparavant, en 1969, lorsque nous avons atteint la Lune pour la première fois, la NASA a rendu un hommage similaire. L’astronaute Neil Armstrong a emmené un morceau du Wright Flyer I sur la lune. Avec cela, une fois de plus, deux événements uniques dans l’histoire de l’humanité ont été commémorés: lorsque nous avons volé pour la première fois et lorsque nous avons atteint la Lune pour la première fois.

Wright Flyer I a donc conquis le ciel de la Terre pour la première fois et lancé l’exploration aérospatiale. Des décennies plus tard Il a également atteint la Lune et maintenant des décennies plus tard également à Martet. Reste à voir si une autre pièce conquiert Jupiter, Saturne ou au-delà.

