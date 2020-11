Un monstre vient me voir est maintenant disponible sur Disney Plus

JA Bayona a réussi à sauter à Hollywood avec Un monstre vient me voir, l’adaptation du roman homonyme écrit par Patrick Ness qui nous a raconté la vie de Connor, un jeune homme qui devra affronter l’un des moments les plus compliqués d’une personne. Grâce à ce long-métrage, il a ensuite réalisé Jurassic World: Fallen Kingdom, et est également en charge de la série de Le Seigneur des Anneaux pour Vidéo Amazon Prime.

Mais sans l’attendre, Un monstre vient me voir vient d’être créé dans Disney Plus, Plateforme de diffusion qui ces dernières semaines a décidé d’acquérir les droits de diffusion de films espagnols aussi importants que celui-ci ou Huit noms de famille basques. C’est un mouvement pour apporter du nouveau contenu au service, ce que l’on apprécie, surtout s’il s’agit de cinéma de qualité comme ce long métrage de JA Bayona.

Synopsis d’un monstre vient me voir

« Après la séparation de ses parents, Connor, un garçon de 12 ans, devra s’occuper de la gestion de la maison, car sa mère a un cancer. Dans l’état actuel des choses, l’enfant tentera de surmonter ses peurs et ses phobies à l’aide d’un monstre, mais ses fantasmes devront faire face non seulement à la réalité, mais aussi à sa grand-mère froide et calculatrice. «

