Un monstre massif de matière noire pourrait détruire des étoiles selon une nouvelle étude scientifique

Quelque chose de massif dans l’espace fait disparaître des amas d’étoiles. Le mystérieux mystère cosmique invisible a des scientifiques à la recherche de réponses. L’amas des Hyades, qui est le plus proche de notre soleil et à 153 années-lumière de la Terre, perd des étoiles à un rythme incroyable, et les scientifiques pensent qu’il s’agit d’une « sous-structure de matière noire, une relique qui contient la masse de 10 millions de soleils et est composée de une substance mystérieuse non lumineuse. » Une partie de l’amas des Hyades a été laissée nue, dépourvue d’étoiles.

Tereza Jerabkova dirige l’équipe de scientifiques de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui ont découvert le «bloc galactique» en utilisant les données collectées par le satellite Gaia de l’ESA. « C’est la chose étonnante à propos des données du satellite Gaia – nous avons la chance, pour la première fois de l’histoire, de rechercher des structures stellaires qui se cachent dans l’énorme quantité d’étoiles de champ dans la galaxie », a déclaré Jerabkova dans un entretien avec Vice. De nombreuses étoiles de l’amas des Hyades sont visibles à l’œil nu depuis la Terre, ce qui signifie que nous pouvons même voir leur absence sans un télescope de haute puissance de plusieurs millions de dollars.

Au cours des 700 millions d’années, l’amas des Hyades a subi plusieurs changements et nombre de ses étoiles les plus brillantes sont encore visibles sur Terre «en forme de V à la tête de la constellation du Taureau». La quantité massive de changements est due à «la dynamique des amas intérieurs ainsi qu’aux forces gravitationnelles de la plus grande galaxie de la Voie lactée». Les forces extérieures ont développé ce que les scientifiques ont appelé des «queues de marée», qui se propagent dans la galaxie, montrant des étoiles plus anciennes et nouvelles dans le processus.

Maintenant, ces « queues de marée » sont déchirées par quelque chose d’énorme. Selon la nouvelle étude de Tereza Jerabkova et de son équipe de l’ESA, « une rencontre rapprochée avec une masse galactique massive peut expliquer l’asymétrie observée dans les queues de marée des Hyades ». Jerabkova ajoute: « Nous voyons que les étoiles qui appartiennent à l’amas d’étoiles le plus proche se déplacent d’une manière qu’elles ne devraient pas bouger si nous appliquons nos modèles connus et largement utilisés. » Elle poursuit en notant que leurs modèles pourraient être soit loin, « ou les mouvements sont modifiés en raison d’une masse de matière noire, et ce serait également une découverte importante. »

Tereza Jerabkova déclare que le mystère «peut être une sous-structure de matière noire, également connue sous le nom de sous-halo». Les objets massifs de matière noire «émergent dans les premières années de la formation galactique» et sont étudiés par les scientifiques depuis des années maintenant. Un trou noir engloutirait simplement les étoiles, mais ce n’est pas ce qui se passe ici. Dit Jerabkova. « les orbites des étoiles dans la Galaxie sont affectées / changées par la rencontre », qui voit une partie des « queues de marée » se déchirer. Quant à cette bête galactique massive emportant notre soleil, les scientifiques disent que ce n’est pas quelque chose dont nous devrions nous inquiéter. L’entretien avec Tereza Jerabkova a été initialement mené par Vice.

