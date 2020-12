Un mois de plus, WhatsApp accumule plus de téléchargements que toute autre application

Après des mois de leadership sur TikTok, WhatsApp a retrouvé le sceptre mondial en septembre.

Le temps passe mais il y a des choses qui ne changent pas et l’une d’entre elles est que WhatsApp continue d’être l’application par excellence que tous les utilisateurs de smartphones veulent avoir.

Après plusieurs mois de leadership TikTok, WhatsApp a retrouvé son trône et est l’application la plus téléchargée du mois de novembre selon les données collectées par SensorTower.

Comme on le voit dans le tableau ci-dessus, l’application de messagerie appartenant à Facebook revient à première place dans l’ensemble des applications les plus téléchargées et également dans le Play Store, tandis que dans la section de l’univers IOS, il ne grimpe qu’une position par rapport au mois d’octobre et doit se contenter de la sixième place.

Au total, WhatsApp s’est accumulé au mois de novembre 58 millions de téléchargements, avoir dans Inde son marché bastion avec 17,4 millions de téléchargements et Nigeria deuxième avec 5,8 millions. Entre eux, ils accumulent 40% des téléchargements au cours du mois dernier.

Il est à noter que cette classification ne prend pas en compte les jeux mobiles.

TikTok poursuit sa bonne course

Le fait de perdre la première position n’est pas une nouvelle excessivement négative pour TikTok, puisque l’application pour les courtes vidéos d’origine chinoise continue à se situer dans les positions les plus pertinentes et, ce qui est plus important, à générer un volume d’affaires impressionnant. Donc, TikTok a réalisé un chiffre d’affaires de 123 millions de dollars en novembre, ce qui représente une augmentation de 370% par rapport à la même période l’an dernier.

Bien entendu, il faut ici souligner que 85% des revenus de TikTok proviennent de sa «version» chinoise Douyin, tandis que les Etats-Unis grattent 8% de ses bénéfices. En termes de téléchargements, le chiffre du mois de novembre était 55 millions.

Les autres points forts de ce classement SensorTower comprennent la troisième position de Facebook et que Zoom est hors du top 5 pour la première fois depuis des mois.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂