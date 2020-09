Un mois après l’explosion: les sauveteurs de Beyrouth traquent les signes de vie

Ce serait un miracle: dans les ruines de la capitale libanaise, une personne peut avoir survécu pendant un mois. La recherche dans la maison détruite a dû être interrompue.

Environ un mois après l’explosion dévastatrice dans le port de la capitale libanaise Beyrouth, les secouristes peuvent avoir des indices sur un autre survivant. Sous les décombres d’une maison effondrée, une équipe de secours chilienne et leur chien de recherche ont vu un signe de vie, a déclaré jeudi soir le haut fonctionnaire des pompiers de Beyrouth, Michel al-Murr. Selon lui, ce sont des indices sur une personne qui respire. Il n’a pu donner aucune information sur la question de savoir s’il y avait encore un survivant.

Un chien de sauvetage a frappé la zone de Gemmayzeh. (Photo: dpa)

Selon les médias libanais, deux corps ont été retrouvés parmi les décombres. Le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abbud, a déclaré qu’il pourrait y avoir un survivant. Le travail de recherche s’est poursuivi après la tombée de la nuit jusqu’à tard dans la soirée, mais a ensuite été interrompu. Les assistants ont essayé de traverser les décombres par le haut, a déclaré Al-Murr. Cependant, les murs gravement endommagés se seraient déplacés et pourraient s’effondrer. Aucun risque ne doit être pris. L’armée avait donné des instructions pour interrompre les opérations de sauvetage.

Les secouristes essaient de reconnaître les bruits. (Photo: AP)

Ils devraient être poursuivis avec une grue vendredi matin. Certains témoins oculaires indignés ont exprimé leur mécontentement face à l’interruption des opérations de sauvetage. Ils ont exigé l’utilisation immédiate d’une grue et crié “Honte à vous”. Dans la soirée, des phares éclairaient l’endroit où s’était effondrée la maison à trois étages du quartier de Dschemmeiseh à Beyrouth. Seul le rez-de-chaussée reste du bâtiment, les étages supérieurs se sont presque complètement effondrés. Le bâtiment n’est qu’à quelques centaines de mètres du site de l’explosion dans le port de Beyrouth.

“Je ne sais pas combien de temps cela prendra”, a déclaré Francisco Lermanda de l’équipe de sauvetage chilienne “Topos” (taupes) sur CNN Español. “Les panneaux sont très épais, le ciment est très dur, le renfort est très gros. Nous ne pouvons pas y amener de machines. Nous ne devons rien faire qui puisse mettre en danger la vie de la personne éventuelle. Par conséquent, c’est très lent. , travaux techniques. “

Au moins 190 personnes ont été tuées et plus de 6000 blessées dans l’explosion du 4 août. Le port et une grande partie des zones résidentielles environnantes ont été massivement détruits. Selon le ministère libanais de la Santé, sept personnes étaient portées disparues jusqu’à récemment