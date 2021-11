Un mois après la première de Spider-Man : No Way Home, Tom Holland a une nouvelle fois montré son amour pour Zendaya

Après plusieurs années à prétendre n’être que des amis, Tom Holland et Zendaya ont finalement franchi une nouvelle étape dans leur relation. Ce 2021, en pleine spéculation sur l’intrigue de Spider-Man : Pas de chemin à la maison les acteurs ont confirmé leur parade nuptiale. Bien qu’ils n’aient jamais fait de déclarations à ce sujet, ils ont déjà cessé de se cacher des médias et n’ont aucun problème à crier leur amour aux quatre vents.

À plus d’une occasion, après avoir été vu en train de s’embrasser, Tom Holland et Zendaya a commencé à apprécier les rendez-vous romantiques. Mais désormais, les réseaux sociaux sont devenus de grands témoins de son amour. En fait, grâce à cela, les fans des interprètes peuvent profiter de l’admiration qu’ils ont les uns pour les autres. C’est que, depuis longtemps, de tendres messages sont dédiés à leurs comptes Instagram.

Holland et l’ancienne fille de Disney gardent un profil extrêmement bas même s’ils sont connus dans le monde entier. Cependant, lorsqu’il s’agit de parler de leur amour, ils n’hésitent pas à l’exprimer à des milliers de personnes. D’ailleurs, c’est l’acteur britannique qui a le plus souvent exprimé son admiration pour sa compagne à travers les réseaux et, dans les dernières heures, il a une nouvelle fois touché ses fans en dédiant un message à Zendaya.

« Nan, arrête. Une réalisation incroyable pour la personne la plus incroyable. Félicitations Zendaya et Luxury, ils méritent tout ça« C’étaient les mots que Tom a utilisés, qu’il a accompagnés d’une photo de sa petite amie. Dans celui-ci, la chanteuse est vue lors d’un événement auquel elle était invitée hier et dans laquelle on la voit vêtue d’une excellente tenue rouge associée à de beaux bijoux et une coiffure qui met en valeur son beau visage.

Il faut savoir que ce n’est pas la première fois que Tom Holland se vanter de votre partenaire. A l’avant-première de Dune, le dernier film dans lequel Zendaya a joué, l’acteur a fait de même en téléchargeant une carte postale d’elle. Maintenant, la vérité est qu’après tant de messages d’amour publics On s’attend à ce que le 13 novembre, ils fassent leur première apparition officielle sur le tapis rouge de l’avant-première de Spider-Man : Pas de chemin à la maison.

