Un modder pour Final Fantasy 14 tente de réparer à l’aide d’un livre et d’un crayon réels

Avec un livre et une fée pour fournir des protections suffisantes et des stratégies d’atténuation des dégâts, Final Fantasy La classe Scholar de 14 est un guérisseur pour les smarties. Et si, cependant, vous pouviez vous engager en utilisant un vrai livre au lieu de votre clavier ou joystick typique pour un environnement vraiment immersif ?

En fait, SuperLouis64, un « accro de la console » autoproclamé, a fait exactement cela. À l’heure actuelle, il est un expert dans la création d’appareils expressément pour les travaux de Final Fantasy 14, ayant auparavant transformé des gants de boxe en épées monastiques et équipé un astrologue brandissant des cartes à jouer d’un cul entier Le pont Yu-Gi-Oh Cette fois, il a créé une arme Scholar du monde réel à partir d’un livre et d’un crayon absurdement grand, et c’est très cool.

Il y avait tout de suite quelques limitations : il n’y avait pas suffisamment de clés pour tout placer, donc les sorts avec une portée plus large, comme Swift cast, qui sont essentiels pour les joueurs rapides, n’étaient pas une option.

Le stick analogique unique a également contraint SuperLouis sur son crayon de dessin animé géant, ce qui l’a empêché de déplacer la caméra vers le haut ou vers le bas ou son protagoniste vers la gauche ou la droite.

Le livre semblait fonctionner pleinement, même si de temps en temps, il devait aller secouer un peu sa souris pour arrêter de regarder le sol. Quelques secondes de gribouillage feraient en sorte que des détecteurs en haut et en bas du livre déclenchent des entrées spécifiques, permettant à SuperLouis d’effectuer sa magie.

Même si cela ne fonctionne pas toujours ou n’interfère pas avec l’action, je trouve toujours amusant de voir SuperLouis utiliser n’importe quoi et n’importe quoi comme contrôleur. Voir ce qui peut être accompli avec un peu de code est très amusant.

Je ne vois pas de raid avec l’un de ces accessoires, mais j’aimerais le tester pour un donjon amusant avec mes amis.