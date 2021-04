Un mobile robuste comme première option? 5 spécifications intéressantes non seulement adaptées aux professionnels

À tel point que pour le coût d’un changement d’écran ou d’une assurance tous risques, vous pouvez avoir un nouveau smartphone. Ce qui conduit de nombreux utilisateurs à suivre, continuer En l’utilisant , même si nous devons nous efforcer de voir ce que cela met à l’écran.

Ce n’est pas une exagération: la gamme Armor de Ulefone , entreprise leader dans plus de 20 pays dans la conception de smartphones durcis, propose la grande majorité de ses appareils entre 99 € et 199 €. Dans un marché régi par featurettesEn raison des petites fonctionnalités dont nous profitons rarement, il est apprécié que nous choisissions toujours la voie inverse, pour renforcer et protéger ce dont nous avons le plus besoin.

Que signifie «rugueux»?

Rugerizado est un néologisme qui vient directement de l’adjectif «robuste». Autrement dit, «robuste», «résistant», «durable». Un smartphone robuste prendra en charge, par exemple, une chute accidentelle d’une échelle, ou même l’écrasement d’une roue de voiture. Ils peuvent être lavés sous le robinet et peuvent résister à des températures extrêmes.

La robustesse est mesurée selon plusieurs paramètres. Selon la norme CEI 941, résistance à la poussière et à l’eau est défini par le degré de protection IP (Protection internationale), une nomenclature généralement suivie de deux chiffres. Le premier se réfère au degré de pénétration des objets solides, tels que la poussière; le second se réfère au degré de pénétration des liquides, qui va de 0 (il ne peut pas être mouillé) à 9 (il peut être immergé et résiste à la pénétration de l’eau même avec un nettoyage à la vapeur ou contre une haute pression).





De plus, lorsque cette norme est insuffisante, certains fabricants se tournent vers MIL-STD-810G, un protocole basé sur 28 méthodes de résistance très rigoureuses. Une nomenclature qui certifie la résistance aux vibrations intenses – idéale pour les travaux géodésiques -, aux interférences radio ou aux chutes de grandes hauteurs. Un test volontaire, enfin, qui certifie une construction très résistante, fruit de recherches complémentaires en développement et d’essais en laboratoire.

C’est pourquoi ces terminaux sont généralement proposés dans des points de vente alternatifs, sur des sites Internet et des magasins spécialisés, longue queue ou même des quincailleries. Une situation qui les a condamnés à un certain ostracisme en dépit d’être une option très intéressante pour tout type d’utilisateur. Vous n’y croyez pas? Jetez un œil à ces cinq cas.

1. Lavage sous le robinet





De par leur propre nomenclature, ces smartphones sont depuis des décennies une bouée de sauvetage pour de nombreux travailleurs de la construction, ceux qui conduisent une excavatrice ou travaillent toute la journée avec les mains mouillées. Sa conception est née pour résister aux assauts et aux mauvais traitements dans des scénarios d’utilisation exigeants – forges, carrières, ateliers, aciéries, entrepôts.

Mais un terminal durci ne doit pas être un appareil exclusif pour eux. Au contraire, le mysticisme qui les habille est à la portée de presque toutes les poches, comme nous l’avons souligné au début.





Et ils sont également l’option idéale pour cette enseignante de maternelle qui finit avec votre smartphone dans un bol de porridge ou pour les parents qui recherchent une alternative plus résistante, un premier téléphone pour communiquer avec leurs enfants et qui privilégient la durabilité par rapport à toute autre section. Qui rentre à la maison avec un écran plein de boue? Sans problème, il est mis sous le jet du robinet et nettoyé.

Ils sont, en bref, l’option idéale pour les utilisateurs occasionnels qui aiment le sport, que ce soit la régate ou le cyclisme, l’escalade ou le ski. Voulez-vous aller pêcher un dimanche calme sans craindre que votre smartphone ne soit mouillé et ne meure? Un smartphone robuste répond à ce besoin.

2. Chute de la moto (ou d’une fenêtre)





Toutes les personnes ces livreurs Uber et Cabify qui craignent de voir le téléphone mourir en cas de chute possible, heurtant l’asphalte, ils n’ont plus à s’inquiéter: les certifications MIL-STD-810G font référence à huit procédures différentes avec différents types d’impacts … même à partir de 5 mètres.

3. Froid extrême





Les changements rapides de température ne provoquent pas seulement de la buée, ils peuvent également déstabiliser les performances de nombreux appareils. Pour les voyageurs invétérés ou les amateurs d’évasions extrêmes en haute altitude, ces mobiles sont la garantie que ni leurs fonctionnalités ni leur batterie ne seront altérées. L’exposition à l’humidité saline dans les zones côtières ne constituera pas non plus un risque.

La gamme Ulefone Armor a été construite selon ces directives: résister à toutes sortes de scénarios d’utilisation, réagir là où d’autres smartphones n’envisagent même pas d’aller.

C’est le but ultime: «démocratiser» les téléphones robustes, pour répondre à tous les besoins, à tous les besoins, pour un prix d’entrée de gamme et des performances qui répondent aux normes d’aujourd’hui.

4. « Je l’ai écrasé avec ma propre voiture. »





Les statistiques parlent d’elles-mêmes: tôt ou tard, nous allons faire éclater l’écran de notre smartphone. Soit nous le lâcherons et nous nous asseyons dessus, soit nous lui donnerons un coup très ridicule avec la pioche d’une table ou il nous glissera des mains et nous finirons par l’écraser avec notre propre voiture.

Cela semble exagéré? Le meilleur de tous est que tous ces scénarios ont été simulés en laboratoire, vérifiant les performances face aux chocs mécaniques (forces soudaines), ou contre l’écrasement jusqu’à 3000 kg de poids. Il n’y a rien.

5. Un couteau suisse avec une couverture 4G





Une hypothèse: vous sortez à la montagne un dimanche et campez dans une zone sans couverture. Peu importe à quel point vous bougez, vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau. Et entre-temps, votre partenaire a continué à marcher et vous l’avez perdue de vue. Les smartphones robustes vont bien au-delà de la simple protection contre les chocs et les chutes.

L’Armor 3WT a par exemple un fonction talkie-walkie pour parler entre deux terminaux sans avoir besoin d’un réseau opérationnel (avec une antenne spécifique). Il ne faut pas non plus oublier la robustesse qui garantit une compatibilité totale avec les réseaux 4G LTE-FDD (B1 / 2/3/4/5/7/8/12/17/19/20 / 28A / 28B) et dans le cas d’Armor 10, les possibilités de la technologie 5G. Pour compléter l’aventure, ils disposent également de fonctions essentielles telles que boussole électronique, G-Sensor, GPS, gyroscope, L-Sensor, NFC, P-Sensor, baromètre et déverrouillage des empreintes digitales.





Autre scène courante: vous partez en voyage en famille et votre petite fille a passé tout le voyage à prendre des selfies, à vider la batterie de votre téléphone portable. Beaucoup de smartphones durcis doublent en autonomie par rapport aux téléphones de la même gamme. Parce que? Parce qu’ils ont été optimisés pour profiter de la moindre goutte d’énergie. De plus, des modèles comme l’Armor 3WT n’ont aucun rival avec lequel rivaliser: sa batterie au lithium polymère de 10300 mAh dure une semaine d’utilisation.

Votre smartphone idéal, avec armure

La gamme Ulefone Armor est composée d’une grande famille de produits allant des Armor 5 et X5 aux derniers modèles, X7 Pro, 8, X8.





Concentrons-nous sur le X6, par exemple. En apparence, il peut sembler un terminal très modeste par rapport à la concurrence: il dispose d’un écran 5 ”à résolution HD (1280 * 720), avec une densité de 294 PPI, processeur MT6580, 2 Go de RAM et 16 Go de ROM – avec la possibilité de extension via la carte SD—, double SIM, déverrouillage du visage et des empreintes digitales, caméra arrière avec un capteur 8MP avec ouverture f / 2.2, batterie 4 000 mAh, système d’exploitation Android 9.

Cependant, à son prix d’entrée de gamme, il n’est en concurrence qu’avec des terminaux basés sur des matériaux de mauvaise qualité et des protections minimales. Au lieu de cela, l’Armor X6 Il est soutenu par les certifications IP68 (norme CEI 60529) et IP69K (norme CEI 60529), la certification MIL-STD-810G précitée et garantit une connexion GPS partout grâce à son 2G GSM (B2 / 3/5/8) et 3G WCDMA (B1 / 2/4/5/8).

Si l’on fait le saut vers le merveilleux Armor 8, son écran gagne en longueur jusqu’à 6,1 ”, il a une résolution HD + (1560 * 720) et 281 PPI. Le sien Processeur octa-core MT Helio P60 à 2,0 GHz la vitesse se multiplie, avec ses 4 Go de RAM et 64 Go de ROM (extensible par carte SD jusqu’à 256 Go) et rivalise avec la grande majorité des terminaux d’entrée.





Sa force, encore une fois, réside dans ses caractéristiques uniques: la protection maximale disponible aujourd’hui, IP69K (norme CEI 60529), plus la certification MIL-STD-810G de l’armée américaine. De plus, avec une batterie de 5580 mAh compatible avec une charge rapide de 15W, nous aurons une autonomie pour 2 jours d’utilisation continue.

Comme nous pouvons le voir, il existe des centaines de secteurs dans lesquels un smartphone robuste s’intègre à merveille. Pour tous les professionnels qui ont besoin d’un appareil très résistant ou de ce rôle de responsabilité logistique qui ne peut être laissé sans smartphone pendant une seule heure – et qu’un accident pourrait les laisser au secret pendant plusieurs jours -, il y a un Ulefone prêt.

Images | Ulefone.