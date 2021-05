Un millionnaire hors réseau vit dans une maison abandonnée en Ecosse et s’enracine dans des bacs pour se nourrir

Un millionnaire hors réseau a révélé qu’il vivait dans une maison abandonnée sur une île écossaise qu’il possède (sans chauffage central) et même des poubelles pour se nourrir.

La maison humide dans laquelle il vit a été construite il y a 160 ans et dispose de cinq chambres – une pour chacun de ses enfants et bien sûr une pour lui-même. Aucun de ses enfants ne vit sur l’île avec lui, mais ils le visitent régulièrement.

Vous vous demandez peut-être comment il a pu se payer l’île – eh bien, Roc a gagné des millions de dollars en biens et maintenant il maintient ses coûts bas car il cultive une grande partie de sa propre nourriture.

S’adressant à The Sun, il a déclaré: « Je suis végétalien mais en ce moment je mange des œufs. Certains de mes enfants sont freegan, c’est-à-dire quand vous mangez simplement ce qui sort des poubelles.

«Je trace la ligne en mangeant les restes des gens, ce que faisait mon père et je pense que certains de mes enfants le font.

Le militant pour le climat produit sa propre électricité à l’aide d’un panneau solaire et ajoute: «Il me suffit d’alimenter mon ordinateur, mes téléphones, mes outils électriques et mes torches.