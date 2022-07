Un million de joueurs supplémentaires ont rejoint The Elder Scrolls Online en seulement six mois

The Elder Scrolls en ligneLes principales fonctionnalités de sont constamment affichées pour beaucoup par l’équipe ZeniMax Online et Bethesda Softworks. Par exemple, cette fois, les développeurs ont annoncé que l’audience des MMORPG avait augmenté d’un autre million de joueurs.

La découverte est qu’il y a déjà eu 21 millions de joueurs au total. Des données plus intrigantes ont commencé à apparaître sur le profil du compte Twitter espagnol. En conséquence, il a été découvert que 34 modules complémentaires et 63 correctifs avaient été publiés par les développeurs au cours des huit années de vie de TESO.

Il y a environ 3000 tâches au total, ce qui est l’un des faits les plus « de jeu » qui méritent d’être mentionnés. De plus, il faudra plus de 1 000 heures réelles pour terminer uniquement ce contenu.

Dans un article précédent, le dernier ajout de The Elder Scrolls Online, High Isle, présente les nobles chevaliers, la suite de l’héritage breton, de nouvelles quêtes et 30 heures de nouvelles intrigues. High Island peut être ajouté à votre panier via la boutique TESO, mais une fois que vous avez payé, vous vous retrouvez dans une autre impasse.

Les propriétaires de précommande satisfaits ne peuvent qu’apprécier le nouveau voyage. Ou les joueurs qui ont accès à des sites Web tiers où ils peuvent acheter une clé d’activation.

Dans le passé, nous avons mentionné Mannimarco, le roi des vers, un antagoniste méprisé dans Daggerfall, Oblivion et même The Elder Scrolls Online.

C’est un personnage intrigant, surtout compte tenu de ses liens avec la nécromancie et l’un des méchants les plus puissants de TES. Au moment d’Oblivion, il y avait vraiment deux Mannimarcos à cause de Dragon Break de Daggerfall, qui, pour le dire simplement, a rendu toutes les conclusions imaginables au canon narratif. Mais avant cela, il a aidé le prince daedrique Molag Bal à prendre le contrôle de Tamriel. Il avait également atteint la divinité à l’époque d’Oblivion.