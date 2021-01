Un «  milliardaire triste  » claque les investisseurs «  perdants  » de GameStop – puis déplore les taxes de Biden pour lesquelles il a voté comme ATTAQUE LES RICHES

Un gestionnaire de fonds spéculatifs qui a pleuré sur une proposition fiscale démocrate – puis a voté pour Joe Biden de toute façon – a critiqué les investisseurs de Robinhood achetant des actions GameStop comme des «perdants» dépensant de l’argent de relance gouvernemental pour jouer sur les marchés.

Personnes «Assis à la maison, recevant leurs chèques du gouvernement, échangeant leurs actions» sont le problème, a déclaré Leon Cooperman jeudi.

Dans une longue apparition sur CNBC Argent rapide: rapport de mi-temps, le PDG d’Omega Advisors, basé à New York, a visé les petits investisseurs à acheter des actions « Plus informé » les vendeurs à découvert avaient sous-évalué, blâmant les faibles taux d’intérêt de la Réserve fédérale et même les contrôles de relance du gouvernement contre les coronavirus.

GameStop est surévalué car il y a « Les spéculateurs s’amusent », a déclaré Cooperman, qui a ajouté que son fonds spéculatif n’était pas impliqué dans la société d’une manière ou d’une autre. L’investissement Robinhood est un «Jeu des perdants», il a ajouté, et les personnes impliquées «N’ont aucune idée de ce qu’ils font.»

Au cours de la semaine dernière, de petits investisseurs ont fait appel à des courtiers comme Robinhood pour acheter des actions de GameStop et de plusieurs autres sociétés, après avoir découvert que les hedge funds avaient été «Nu» les vendre à découvert – emprunter plus de 100% des actions de la société pour parier sur son échec – pour réaliser un profit. En conséquence, les hedge funds ont jusqu’à présent encaissé plus de 70 milliards de dollars de pertes.

Plus tôt dans la journée, Robinhood a en fait bloqué d’autres achats de GameStop et de plusieurs autres actions, tout en laissant la possibilité de les vendre ouverte – déclenchant un recours collectif à New York accusant le courtage de «Manipuler» le marché.

Plus tard dans l’émission, Cooperman s’est plaint des conditions du marché qui ont conduit à cette situation, dénonçant les appels des démocrates au pouvoir demandant aux riches de payer un « partage équitable » en impôts.

«Je déteste cette expression avec passion!» Dit Cooperman. «Que signifie le partage équitable?» Il a déclaré qu’il était prêt à accepter un taux d’imposition marginal de 50%, mais dans des endroits comme la Californie, le Connecticut, le New Jersey et New York. « Vous avez déjà bien dépassé cela. »

Cette juste part est un concept de connerie! C’est juste une façon d’attaquer les riches.

Écouter le milliardaire de fonds spéculatifs new-yorkais en colère Leon Cooperman sur CNBC en ce moment se plaindre des gens « assis à la maison pour obtenir leurs chèques du gouvernement, échanger leurs actions. » « Cette juste part est un concept de connerie », crie-t-il. attaquer les gens riches. » pic.twitter.com/zFW6o1MFND – Jake Offenhartz (@jangelooff) 28 janvier 2021

Cooperman a pleuré dans une autre performance de CNBC, en 2019, lorsqu’il s’est opposé à l’impôt sur la fortune proposé par la sénatrice Elizabeth Warren (D-Massachusetts) dans le cadre de sa candidature à la première présidentielle. Le sénateur Bernie Sanders (I-Vermont) a même présenté le segment dans une publicité de campagne, qui appelait Cooperman un «Triste milliardaire» pas disposé à payer plus d’impôts.

Ironiquement, dans la même apparence, Cooperman avait dénoncé le président Donald Trump pour ne pas être « présidentiel » tout en louant sa politique économique. Jeudi, il a révélé qu’il avait voté pour le démocrate Joe Biden, dont l’administration envisage maintenant un plan fiscal à la Warren.

Pour tous leurs discours sur la défense du petit gars contre les milliardaires et les banquiers, Sanders et Warren ont approuvé la nomination par Biden de l’ancienne présidente de la Fed, Janet Yellen, à la tête du Trésor. Yellen avait empoché plus de 800000 dollars de frais de parole à Citadel, le même fonds spéculatif qui aurait pu influencer son client – le courtier Robinhood – pour arrêter les achats d’actions GameStop jeudi pour endiguer les pertes des fonds spéculatifs.

Janet Yellen a reçu 810 000 € en frais de parole en 2019 et 2020 de Citadel, le fonds spéculatif intégré dans la saga GameStop. Citadel a dépensé 240 000 dollars par an pour faire pression sur le Congrès et le département du Trésor. https://t.co/nf5gHJ18o3 – Chuck Ross (@ChuckRossDC) 28 janvier 2021

