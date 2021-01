Un milliardaire franco-colombien place le président du Mozambique au centre d’un scandale financier

, 31 janv. () –

Le président du Mozambique, Filipe Nyusi, est au milieu d’un scandale financier selon des documents judiciaires qui révèlent qu’il a reçu des paiements du milliardaire franco-banais Iskandar Safa après certains projets maritimes – considérés par les enquêteurs américains comme une opération de blanchiment d’argent – – que le gouvernement mozambicain a évité de divulguer publiquement, c’est pourquoi le Fonds monétaire international a décidé de suspendre son programme dans le pays.

Safa est le fondateur de la compagnie maritime Privinvest Shipbuilidng SAL, chargée d’effectuer des paiements d’une valeur d’un million de dollars en 2014 – plus un SUV Land Cruiser – à Nyusi et à d’autres hauts fonctionnaires du gouvernement mozambicain après l’attribution de ces contrats, selon un tribunal. documents remis à un tribunal de Londres et recueillis par Bloomberg.

Les avocats du président soutiennent que les paiements ont été effectués lorsque Nyusi était ministre de la Défense et était candidat à la présidence, et qu’ils ne peuvent en aucun cas être considérés comme un pot-de-vin, mais plutôt comme une contribution à la campagne. Cependant, son chiffre a fait l’objet d’une enquête approfondie de la part du bureau du procureur général du pays, ce qui le place «au centre même du scandale», la loi mozambicaine interdisant strictement la remise de paiements personnels à un agent public.

Caifadine Manasse, le porte-parole du parti de Nyusi, Frelimo, a assuré que le président n’avait pas de dettes cachées et que le parti n’avait rien à voir avec cette affaire ou avec les 2 milliards de dollars de prêts de banques étrangères non divulgués avant deux ans. en 2016. Cette révélation a conduit le FMI et les bailleurs de fonds internationaux à suspendre les financements publics. Le pays est entré en «défaut» l’année suivante.

Le US Attorney’s Office a décrit ces projets comme un projet de blanchiment d’argent dans lequel trois responsables de la banque prêteuse, Credit Suisse, ont été impliqués. Nyusi n’a été inculpé d’aucun crime. La société a cependant confirmé que « le président Nyusi était à tout moment au courant des projets, de leur financement et de la nature des biens et services fournis par Privinvest ».

Le bureau du procureur du Mozambique, quant à lui, a affirmé que les projets maritimes étaient frauduleux parce que Privinvest avait versé ce qui pourrait être considéré comme des pots-de-vin à de hauts fonctionnaires, dont le ministre des Finances de l’époque, Manuel Chang. Privinvest dit que si les paiements à Chang étaient considérés comme tels, Nyusi est également coupable.

« El propio Nyusi recibió y/o se benefició de los pagos realizados por Privinvest, con la consecuencia de que es deshonesto y/o engañoso presentarlos ahora como sobornos a menos que la república sugiera que los pagos al presidente Nyusi también fueron sobornos », según la compagnie.

