Un militant trans noir en robe de bal et talons arrêté pour avoir porté un mégaphone

Le militant trans noir Joel Rivera a été plaqué au sol après avoir affronté la police (YouTube / Christopher Robbins)

Un activiste trans noir en robe de bal et talons a été plaqué au sol par la police et arrêté pour avoir porté un mégaphone lors d’une manifestation à New York.

Joel Rivera, qui s’est récemment révélé trans, a dirigé des marches pour la libération des Noirs trans à New York tous les jeudis pendant 21 semaines consécutives depuis le meurtre par la police de George Floyd à Minneapolis.

Lors de la manifestation de jeudi soir, elle s’est habillée en tenue de soirée en l’honneur des militants trans qui se sont battus à Stonewall avec des vêtements similaires.

«Quand je vois des photos de Marsha P Johnson et Sylvia Rivera, en particulier la nuit de l’émeute de Stonewall, elles étaient habillées de façon incroyable», a-t-elle expliqué.

Même si elle dit que la plupart des manifestations sont considérées comme une «célébration» et se terminent pacifiquement, la dernière a sombré dans le chaos lorsque les manifestants ont été envahis par des agents du NYPD lourdement armés à bicyclette, conduisant à de nombreuses arrestations et confrontations violentes.

«J’ai été plaqué par, je ne sais pas combien d’officiers. J’avais un vélo sur moi … J’avais juste mal », a déclaré Rivera Gothamist. «Vous penseriez que j’ai tué quelqu’un.

La scène terrifiante a été capturée par un autre manifestant et sur Instagram et d’autres médias sociaux.

Rivera peut être vue en train de crier aux agents à travers un mégaphone, demandant pourquoi ils avaient arrêté quelqu’un. Un officier repousse la main de quelqu’un tenant un téléphone, et quelqu’un d’autre à l’extérieur de la caméra semble lui gifler le casque.

L’officier plonge alors dans la foule et les officiers derrière lui bondissent en avant, piétinant ceux qui se trouvent sur leur chemin.

Rivera a été arrêté pour possession d’un mégaphone. Les accusations ont été dénoncées sur les réseaux sociaux par d’autres organisateurs et militants, qui pensent qu’il s’agissait d’une attaque ciblée contre une femme trans noire.

«Joel Rivera a été inculpé hier soir pour possession d’un mégaphone» tweeté Jason Rosenberg. «C’est tout simplement ridicule. C’était l’attaque planifiée par le NYPD contre un organisateur trans noir.

Rivera a été emmenée pieds nus au poste de police après avoir perdu ses talons dans la bagarre. Elle dit que la police lui a offert des enveloppes de manille à mettre sur ses pieds, ce qu’elle a refusé.

Plus tard dans la cellule de détention, elle a réalisé que sa jambe saignait et tachait sa robe de bal. Elle a demandé aux gardes un pansement mais a été refusée.

«C’est tellement malheureux que plus de 50 ans se sont écoulés depuis les émeutes de Stonewall… Il est très ironique de voir comment c’est la même situation, la même maladie qui persiste», dit-elle.

«C’est effrayant de devoir faire ça, mais c’est vraiment nécessaire. Nous rentrons à la maison et nous pleurons, nous nous sentons tellement [many] émotions. »