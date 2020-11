Un militant climatique non binaire a reçu des viols et des menaces de mort

La militante belge pour le climat Anuna De Wever prend la parole lors d’une conférence de presse à la suite de la rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel le 20 août 2020 à Berlin, en Allemagne. (Maja Hitij / Getty)

Anuna de Wever, l’adolescente à la tête de la lutte contre la crise climatique en Belgique, a révélé les menaces de viol et de mort qu’elle a reçues pour avoir littéralement tenté de sauver le monde.

En 2018, lorsque Greta Thunberg a commencé sa grève scolaire pour le climat, l’élève de 17 ans a été l’une des premières personnes à prendre la grève de l’école internationale.

Sur la croissance du mouvement de grève scolaire en Belgique via les médias sociaux, de Wever a déclaré Vogue: «Il y avait d’abord 3 000 personnes, puis 15 000, puis 35 000 et Bruxelles est devenue cette affaire internationale avec des journalistes de toute l’Europe venus nous interviewer et comprendre comment cela s’est passé.

«J’ai été vraiment inspiré par ce que Greta a fait, alors j’ai décidé de l’intensifier et d’impliquer autant de personnes que possible. Pour moi, c’était la solution la plus évidente – créer beaucoup de pression très rapidement.

À peine deux ans plus tard, de Wever est désormais le leader de la lutte contre la crise climatique dans leur pays. Ils s’associent régulièrement à Thunberg, ainsi qu’à leurs homologues Adélaïde Charlier en France et Luisa Neubauer en Allemagne.

Anuna de Wever a envoyé des menaces de mort.

Malgré leur succès à rallier les jeunes Belges pour sauver la planète, Anuna de Wever, aujourd’hui âgée de 19 ans, a révélé les abus extrêmes dont ils sont victimes.

Ils ont dit: «Cela peut être difficile. J’ai eu beaucoup de conversations avec Greta pour savoir comment gérer cela.

«J’ai reçu beaucoup de menaces de mort et beaucoup de gens ont dit qu’ils viendraient me violer ou me battre.

L’année dernière, de Wever, qui n’est pas binaire, a été invité à prendre la parole lors d’un festival de musique belge, mais un groupe d’extrême droite est arrivé pour cibler l’événement. Le jeune activiste a été chahuté par le groupe, avant d’être harcelé et agressé physiquement.

Ils se sont souvenus: «Je les ai littéralement entendus crier:« Où est Anuna, nous allons tuer [them]. Nous savons [they’re] ici.’

«À 18 ans, ce n’était pas amusant à entendre. C’est difficile et inutile, mais en fin de compte, cela n’affecte pas ce que nous faisons.

«Je n’arrêterai jamais ce que je fais, Greta n’arrêtera jamais ce qu’elle fait. Aucun activiste ne le fera, car nous savons que ce que nous faisons est bien plus important que ces commentaires haineux.