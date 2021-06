Un micro-animal congelé dans le pergélisol de Sibérie depuis 24 000 ans reprend vie

10 juin 2021 17:26:16 IST

Un animal microscopique appelé rotifère bdelloïde est revenu à la vie après avoir été congelé pendant 24 000 ans en Sibérie, puis a réussi à se cloner, ont déclaré lundi des scientifiques russes. Stas Malavin, co-auteur d’un article dans la revue Biologie actuelle sur le développement, dit AFP la découverte a soulevé des questions intrigantes sur les mécanismes que l’animal multicellulaire utilisait pour supporter son long repos.

« Notre rapport est la preuve la plus solide à ce jour que les animaux multicellulaires pourraient résister à des dizaines de milliers d’années en cryptobiose, l’état de métabolisme presque complètement arrêté », a déclaré Malavin, de l’Institut des problèmes physico-chimiques et biologiques en science du sol à Pushchino, en Russie. .

L’équipe de recherche a utilisé une plate-forme de forage pour collecter des échantillons de carottes de la rivière Alazeya dans l’Arctique russe, puis a utilisé la datation au radiocarbone pour déterminer que l’âge du spécimen se situait entre 23 960 et 24 485 ans.

Ils avaient précédemment identifié des microbes unicellulaires capables d’exploits similaires.

En ce qui concerne les organismes multicellulaires, il a été signalé qu’un ver nématode vieux de 30 000 ans est revenu à la vie, et des mousses et certaines plantes ont également été régénérées après des milliers d’années emprisonnées dans la glace.

Les rotifères peuvent désormais être ajoutés à la liste des organismes qui peuvent survivre apparemment indéfiniment, a déclaré Malavin.

Une fois décongelé, l’animal a pu se reproduire de manière asexuée en utilisant un processus appelé parthénogenèse.

Les rotifères mesurent environ un demi-millimètre de longueur et vivent généralement dans des environnements d’eau douce.

Leur nom est dérivé du latin pour « porteur de roue », qui vient de la couronne autour de leur bouche qui ressemble à des roues qui tournent. Ils les utilisent pour se déplacer et se nourrir.

« Nous pouvons utiliser cet organisme comme modèle pour étudier la survie au gel et la survie au séchage dans ce groupe, et comparer ce groupe à d’autres animaux coriaces comme les tardigrades, les nématodes, etc. », a ajouté Malavin.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂