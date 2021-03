Un météore rare en forme de boule de feu de jour crée un énorme boom sonore au Royaume-Uni

Une boule de feu de jour rare météore a déclenché un fort boom sonore dans certaines régions du Royaume-Uni et de la France au cours du week-end.

Le boom sonore s’est produit à 14 h 50, heure locale, samedi 20 mars et aurait été entendu dans le sud-ouest de l’Angleterre, au Pays de Galles et dans le nord de la France, selon Sky News . Au début, la plupart des gens ont supposé que le bruit était le résultat d’avions de combat, mais le ministère de la Défense a annoncé rapidement que cela ne pouvait pas être le cas, selon la BBC .

Cependant, une poignée de personnes sur Twitter ont déclaré avoir été témoins d’un flash lumineux dans le ciel en même temps, et grâce aux images satellite, il a été confirmé plus tard qu’il s’agissait d’un météore en forme de boule de feu, selon la BBC.

En rapport: Crash! 10 plus grands cratères d’impact sur Terre

Le météore était un bolide – le type le plus grand et le plus brillant de météore boule de feu – et aurait dû être « très grand » pour être visible pendant la journée, a déclaré à la BBC Richard Kacerek, du réseau britannique d’observation des météores des astronomes amateurs.

Le 28 février, un autre grand météore boule de feu a illuminé le ciel nocturne au-dessus du Royaume-Uni et a été vu par un nombre potentiellement record de personnes, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Qu’est-ce qu’un météore boule de feu?

Un météore boule de feu est un type de météore extrêmement brillant qui émet une lumière égale ou supérieure à celle de Vénus dans le ciel nocturne, selon l’American Meteor Society (AMS) .

Les boules de feu brûlent vivement en raison de leur taille et de leur vitesse – la plupart des boules de feu proviennent d’astéroïdes parents mesurant au moins 3,3 pieds (1 mètre) de diamètre. Alors que le météore frappe la terre dans l’atmosphère, il ralentit à cause du frottement et s’échauffe, libérant de l’énergie sous forme de lumière visible, selon l’AMS.

Les boules de feu les plus grosses et les plus brillantes, comme ce bolide, peuvent être vues pendant la journée, et comme elles pénètrent souvent dans l’atmosphère en voyageant plus vite que la vitesse du son, elles créent souvent un boom sonore avant de se séparer.

Plusieurs milliers de météores boules de feu brûlent chaque jour dans l’atmosphère terrestre. Cependant, la plupart passent inaperçus parce qu’ils ne sont pas assez lumineux pour être vus pendant la journée, ou parce qu’ils surviennent au-dessus de l’océan et d’autres zones inhabitées pendant la nuit, selon l’AMS.

Météorite potentielle

Les bangs soniques indiquent normalement que le météore était assez gros pour atterrir sur Terre sous forme de météorite.

« Normalement, quand vous entendez cela, c’est un bon signe que vous avez des roches qui ont remonté à la surface », a déclaré Ashley King, un scientifique de la UK Fireball Alliance (UKFall), à la BBC. « C’est incroyablement excitant et je suis un peu abasourdi. »

Après le météore de la boule de feu du 28 février au Royaume-Uni, une famille du Gloucestershire a aidé à récupérer la météorite après son atterrissage sur leur allée, 45Secondes.fr précédemment rapporté .

Des météorites comme celle-ci peuvent nous en dire plus sur notre système solaire et comment il s’est formé. UKFall a maintenant demandé aux habitants du sud-ouest de l’Angleterre d’être à l’affût de la nouvelle météorite, selon la BBC.

Cependant, certains experts prédisent qu’il pourrait avoir atterri dans la mer dans le canal de Bristol, selon Sky News.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.