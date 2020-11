Un membre du groupe de filles accusé de fraude s’est révélé être le Hyeme de Black Swan

Il a été révélé que la membre du groupe de filles accusée de fraude était Noir Cygnede Hyeme. Une plainte officielle a été déposée contre Hyeme par un homme qui prétend qu’elle lui avait emprunté 50 000 000 KRW (44 800 € US), pour couper le contact par la suite. Après enquête, son identité a été révélée par Envoi.

Selon le plaignant, Monsieur «B», il s’était lié d’amitié avec Hyeme par le biais de messages directs sur les réseaux sociaux, avant de développer des sentiments pour elle.

Au début, je l’ai encouragée en tant que fan. Puis nous sommes devenus proches. Suite à quoi, j’ai développé des sentiments pour elle. J’espérais vraiment que Hyeme trouverait du succès. C’est pourquoi je l’ai aidée. – Monsieur «B»

M. «B» affirme que les deux se sont rencontrés en 2018 et ont développé une relation étroite. Ils s’étaient également rencontrés hors ligne pour la nourriture et les boissons. Vers 2019, elle a évoqué la question de l’argent. Selon KakaoTalk messages échangés, Hyeme lui avait demandé de l’aider à résoudre certains problèmes financiers concernant sa mère.

«Hyeme: Aidez-moi simplement à résoudre le problème pour ma mère.»

«Hyeme: Merci d’avoir montré votre inquiétude à ce sujet. Ce n’est pas que je vous considère comme un moyen de gagner de l’argent, mais je suis mal à l’aise de demander l’aide des autres. Je suis plus à l’aise avec toi, c’est pourquoi j’ai demandé à t’emprunter de l’argent. J’espère que vous n’y pensez pas de cette façon.

« Mr » B « : D’accord, je comprends. »

Après quoi, Hyeme a fourni ses coordonnées bancaires et M. «B» a envoyé de l’argent pour aider sa mère. M. «B» a fourni plusieurs enregistrements de transactions aux médias comme preuve.

Elle a dit qu’elle me rembourserait quand elle réussirait. Mais elle a changé son numéro et a disparu. Plus que tout, le sentiment de trahison est énorme. – Monsieur «B»

Plus tard, Hyeme avait demandé son aide pour sortir des dortoirs. Prétendant qu’elle pourrait mieux se concentrer sur ses activités de chanteuse si elle avait son propre logement, elle lui a demandé de lui trouver un petit appartement de bureau. Il a payé son loyer d’une valeur de 900 000 KRW (807 USD) par mois pendant un an. Le dépôt sur l’appartement a également été payé par M. «B», pour environ 20 000 000 KRW (18 000 USD).

Hyeme lui demandait également les dépenses quotidiennes. Finalement, M. «B» lui a donné une carte de crédit à utiliser. La facture totale s’est élevée à environ 12 800 000 KRW (11 490 USD) en 5 mois, sans compter les autres cas où il a transféré son argent directement.

« Hyeme: Donnez-moi une allocation. »

«Mr« B »: Je suis en réunion maintenant donc je ne peux pas vous transférer. Attendez, je vous l’enverrai bientôt.

« Hyeme: Je paie pour les boissons et c’est 200 000 KRW (180 USD) en moins… »

« Mr » B « : Vous avez disparu toute la journée et vous ne me contactez que pour ça… »

Plus tard, au fil des mois, en mars 2020, M. «B» a demandé à Hyeme de le rembourser et de quitter le bureau, seulement pour lui faire dire qu’elle le dénoncerait. Comme l’officier était signé sous son nom et non sous le sien, elle a affirmé que c’était sa maison. En mai, elle a finalement déménagé.

M. «B» travaille comme chercheur dans un conglomérat. Il est rapporté qu’il a 30 ans en Corée. Il affirme que la plupart de l’argent envoyé à Hyeme a été dépensé pour ses divertissements. Elle aurait eu des rendez-vous avec d’autres hommes dans le bureau qu’il avait également obtenu pour elle. M. «B» affirme qu’il n’y a pas eu de relations sexuelles avec Hyeme pendant son temps pour la soutenir financièrement.

En ce qui concerne la situation, l’agence Hyeme, DR Divertissement a répondu qu’elle avait effectivement emprunté la somme d’argent et enquêterait davantage sur la question. Black Swan a récemment eu une refonte réussie et fait ses débuts, y compris un membre sénégalais Fatou. Hyeme a fait ses débuts en 2015 sous Rania.