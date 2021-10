Un membre du comité consultatif démissionne après que la NASA refuse de changer de télescope du nom d’un ancien administrateur homophobe

25 octobre 2021 11:51:55 IST

Un membre du comité consultatif d’astrophysique de la NASA a démissionné le 12 octobre du comité pour protester contre le refus de l’agence spatiale de renommer son télescope spatial James Webb de nouvelle génération.

Dans une lettre ouverte à leurs collègues de la NASA, Lucianne Walkowicz a écrit : « Le traitement par la NASA des questions concernant James Webb comme choix pour nommer sa prochaine mission phare a fait de ce comité une farce.

Le télescope spatial porte le nom de James Webb, un ancien administrateur de la NASA, qui est critiqué pour son rôle dans la purge des LGBT+ des services gouvernementaux. Le nom du télescope a suscité de vives critiques et une demande de le renommer pour supprimer le nom de Webb. La demande a été soutenue par plus de 1200 personnes à l’intérieur et à l’extérieur de la communauté scientifique qui ont demandé le changement de nom du télescope dans une lettre ouverte. Selon la lettre ouverte, « Webb a servi de sous-secrétaire d’État lors de la purge des homosexuels du service gouvernemental connue sous le nom de » Lavender Scare « . »

Cependant, la NASA n’a trouvé « aucune preuve pour le moment qui justifie de changer le nom du télescope spatial James Webb », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, à NPR en septembre. Walkowicz a également exprimé son objection en affirmant que la déclaration de Nelson avait été discrètement envoyée par courrier électronique à quelques journalistes sélectionnés.

Le télescope s’appelait à l’origine simplement «télescope spatial de nouvelle génération», mais en 2002, le patron de la NASA, Sean O’Keefe, l’a renommé en l’honneur de Webb, qui avait servi l’agence spatiale américaine à l’époque d’Apollo.

Webb n’était ni ingénieur ni scientifique. Répondant à la demande de renommer le télescope, la NASA avait décidé de mener une enquête interne sur la question. À la fin de l’enquête, dans laquelle l’agence n’a trouvé aucune preuve, la NASA n’a pas rendu public le rapport d’enquête.

Un astronome non binaire, Walkowicz a écrit dans sa lettre ouverte de démission que, « Sean O’Keefe peut simplement suggérer James Webb comme homonyme du télescope parce qu’il pense que c’est une bonne idée, les personnes homosexuelles sont tenues de justifier leurs opinions via un enquête. »

Le télescope spatial au nom controversé est considéré comme une merveille technologique et un successeur du télescope spatial Hubble qui guide les astronomes depuis 1990. Le télescope spatial James Webb devrait être lancé le 18 décembre de cette année et devrait aider les astronomes à comprendre le formation de galaxies, de planètes et d’étoiles avec des données d’observation plus puissantes.

