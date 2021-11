Un membre d’équipage d’Indiana Jones 5 retrouvé mort sur place au Maroc

La tragédie a frappé la production marocaine de Indiana Jones 5. Le membre de l’équipe de tournage, Nic Cupac, aurait été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel voisine à Fès, les studios Walt Disney confirmant la nouvelle jeudi. La cause du décès n’a pas été indiquée, mais l’homme de 54 ans serait décédé de causes naturelles.

« Nos pensées vont à la famille et aux amis de Nic Cupac, un collègue incroyablement talentueux et membre de la communauté cinématographique qui nous manquera beaucoup », a déclaré un représentant de Disney au New York Post, notant que son décès n’était pas directement lié à le tournage. « Son dépassement soudain n’était pas lié à la production. Nic était une emprise sur la 2e unité. »

Cupac, qui avait également travaillé sur d’autres franchises à succès, notamment Harry Potter et Guerres des étoiles, venait de s’envoler pour le Maroc pour commencer à travailler sur Indiana Jones 5. Plus de 100 membres d’équipage s’étaient réunis dans la ville pour préparer le tournage d’une scène de cascade majeure qui aurait inclus l’utilisation d’un pousse-pousse. Cupac était là pour travailler comme une poignée pour aider à construire et à entretenir l’équipement de montage pour les caméras.

Cette nouvelle fait suite à de nombreux autres problèmes qui ont affecté la production de Indiana Jones 5. En plus des retards pandémiques, le film a été fermé pendant trois mois cette année lorsque la star principale Harrison Ford s’est blessée à l’épaule pendant le tournage. La production a également été en proie à une réaction locale contre le tournage à Londres et une interdiction des vols marocains à destination et en provenance du Royaume-Uni. Il n’est pas clair pour le moment si la mort de Nic Cupac retardera davantage la production.

À un moment donné, le plan était de libérer Indiana Jones 5 en juillet de cette année, mais cela a été repoussé au 29 juillet 2022. Tout récemment, Disney a annoncé que plusieurs grands projets seraient plus retardés, et cette suite était sur la liste. Il est maintenant prévu pour une sortie à l’été 2023, donc la longue attente se poursuit pour que les fans voient ce qui sera probablement la dernière aventure de Harrison Ford avec le fouet en tant qu’Indiana Jones.

Steven Spielberg prévoyait également de réaliser le long métrage, bien qu’il se soit depuis retiré pour servir de producteur. James Mangold (Logan) a remplacé le réalisateur avec le scénario écrit par Jez Butterworth, John-Henry Butterworth et Mangold. Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel ont également produit.

Bien sûr, Harrison Ford revient sous le nom d’Indiana Jones. La nouvelle distribution comprend également Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Boyd Holbrook, Shaunette Renee Wilson, Toby Jones et Antonio Banderas. Après l’annonce de son casting, Mikkelsen a expliqué à quel point il avait été attiré par le projet en raison de la qualité du scénario, donnant un peu d’espoir aux fans inquiets que le cinquième Indiana Jones le film ne sera pas aussi bon.

« Je suis très, très excité à ce sujet … j’ai revu Les aventuriers de l’arche perdue l’autre jour, c’est si bien fait et si charmant, et c’est une si belle narration », a déclaré Mikkelsen à Collider plus tôt cette année. « Alors oui, c’est un grand honneur de faire partie de cette franchise avec laquelle j’ai grandi … je Je suis dans une position chanceuse où ils m’ont laissé lire le script avant. Et oui, c’était tout ce que je voulais qu’il soit, donc c’était tout simplement génial. »

Indiana Jones 5, qui n’a pas encore de titre officiel, sortira le 30 juin 2023, tant qu’il n’y aura pas d’autres retards. Cette nouvelle nous vient du New York Post.

https://nypost.com/2021/11/04/indiana-jones-5-crew-member-dies-on-location-in-morocco/

