Un membre d’équipage de Mission: Impossible 7 défend Tom Cruise après le tournage de Covid Rant

Ce fut une année difficile pour les acteurs et l’équipe du prochain film Mission impossible 7. Le premier tournage a été retardé de plusieurs mois, puis de vastes mesures de distanciation sociale ont dû être mises en place pour reprendre le tournage. Plus récemment, la production est tombée sous un nuage lorsqu’un clip audio a été divulgué de l’acteur principal Tom Cruise maudissant quelques membres de l’équipe pour avoir rompu le protocole de distanciation en se tenant trop près l’un de l’autre. Dans une interview de People, une source de production basée au Royaume-Uni du tournage du film a défendu le comportement de Cruise en raison de ses impulsions perfectionnistes.

Malgré cette défense de Tom Cruise, les questions liées à l’incident ont déjà débordé dans la sphère publique. Les médias sociaux sont profondément divisés sur Mission impossible l’attitude de star envers ses collègues, comme en témoignent ses paroles passionnées, dont une partie peut être lue ci-dessous.

« Nous voulons l’étalon-or. Ils sont là-bas à Hollywood en train de faire des films à cause de nous! Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons! Je suis au téléphone avec tous les putains de studios la nuit , les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois que vous êtes les mères. Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si vous ne le fais pas, tu es viré, si je te vois le refaire tu es f *** ing disparu. Et si quelqu’un dans cette équipe le fait – c’est tout, et toi aussi et toi aussi. Et toi, don T’as jamais foutu de le refaire. C’est tout! Pas d’excuses. Tu peux le dire aux gens qui perdent leur putain de maison parce que notre industrie est fermée. Ça ne va pas mettre de la nourriture. leur table ou payer leurs études universitaires. C’est ce avec quoi je dors tous les soirs. L’avenir de cette putain d’industrie! «