Un membre de l’équipe de Tales of the Walking Dead blessé dans un accident sur le plateau

Un accident s’est produit sur le tournage de la série dérivée d’AMC Contes des morts-vivants. Par date limite, l’incident s’est produit lundi soir à Stone Mountain Park près d’Atlanta, où la série d’anthologies a été tournée. C’est le même ensemble qui a été vu sur Ozark pour le réglage du bateau-casino de l’émission Netflix. Apparemment, le Contes des morts-vivants L’accident s’est produit après la fin du tournage pour la journée, avec un 911 arrivant vers 20h30. La production a été suspendue mardi mais a depuis repris, bien que les responsables de la sécurité enquêtent actuellement sur ce qui s’est passé.

Selon le rapport, le membre d’équipage blessé travaillait sur un plateau impliquant un bateau fluvial avec une planche attachée le reliant à une jetée. La femme non identifiée serait tombée du pont supérieur et « a rebondi sur la balustrade du niveau inférieur avant de heurter le quai et de tomber dans le lac ». Le membre d’équipage ne savait pas nager, mais des professionnels de la sécurité maritime étaient heureusement à proximité, l’ont rapidement tirée de l’eau et l’ont soignée jusqu’à l’arrivée des secours. Elle a été transportée en ambulance vers un hôpital local et on pense qu’elle est dans un état stable.

Ce n’est évidemment jamais une bonne chose quand quelqu’un se blesse, mais la bonne nouvelle est que la situation ne s’est pas beaucoup aggravée. le Les morts ambulants L’équipe le sait malheureusement de première main, car un accident survenu lors de la production de la série mère a entraîné la mort tragique d’un cascadeur. En 2017, John Bernecker tournait des scènes pour Les morts qui marchent lorsqu’il est tombé sur un sol en béton alors qu’il répétait une cascade. Il a été transporté d’urgence à l’hôpital et placé sous assistance respiratoire avant de décéder le lendemain à 33 ans. Les parents de Bernecker ont poursuivi AMC pour négligence et ont reçu 8,6 millions de dollars de dommages et intérêts.

Pendant le tournage de la dernière saison de Les morts qui marchent, l’acteur de Daryl Dixon, Norman Reedus, a également subi une blessure à la tête, entraînant une commotion cérébrale. La production a été temporairement arrêtée pendant que Reedus se rétablissait. Depuis, il est retourné au travail et a terminé le tournage des derniers épisodes de la série.

Tales of the Walking Dead racontera de nouvelles histoires à chaque épisode







Les morts qui marchent se termine avec sa onzième et dernière saison, mais la franchise vivra sur AMC avec ses diverses émissions dérivées. Parmi eux se trouve Contes des morts-vivants, la série servant d’émission d’anthologie qui raconte une nouvelle histoire autonome à chaque épisode. Cela permet à certains personnages de la série mère, vivants et décédés, de revenir pour que leurs histoires soient développées avec des épisodes antérieurs.

Bien sûr, Contes des morts-vivants ouvrira également la porte à de toutes nouvelles histoires originales à raconter avec de nouveaux personnages. Divers membres de la distribution ont été annoncés comme nouveaux venus dans la franchise pour la nouvelle émission, qui comprend Terry Crews, qui n’a pas pu s’empêcher de noter son enthousiasme à l’idée de rejoindre le spin-off en février. L’acteur a posté sur Instagram à l’époque : « Honoré de rejoindre cette incroyable franchise avec ces acteurs incroyables ! C’EST PARTI !!!! »

Les autres membres de la distribution impliqués dans le spin-off incluent Anthony Edwards (Pistolet supérieur, Zodiaque), Coquelicot Liu (iCarly, Hacks), Jillian Bell (Marraine, Nuit agitée), et Parker Posey (Perdu dans l’espace, Blade Trinity). AMC n’a pas encore annoncé de date de première officielle pour la série dérivée, qui sera rejointe par des retombées distinctes, telles que L’île des morts et une série centrée sur Daryl & Carol.





