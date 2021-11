Un membre de l’équipe de Rust risque d’être amputé après avoir subi une morsure d’araignée sur le tournage

Une autre blessure grave est survenue sur le tournage de Rouiller, le western indépendant qui a récemment interrompu sa production à la suite de la mort tragique de la directrice de la photographie Halyna Hutchins. Alors qu’il se préparait à filmer une scène pour le film, Alec Baldwin tenait une arme à feu censée être chargée à blanc, ne sachant pas qu’une balle réelle avait été en quelque sorte chargée dans l’arme à feu. Cela a conduit à un accident mortel avec le pistolet déchargeant le tour, tuant Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

Après l’incident, la production a été arrêtée indéfiniment par les producteurs, et ses chances de redémarrer semblent très minces. Un membre de l’équipe travaillant sur le film, Jason Miller, a été embauché pour aider à décomposer le plateau de Santa Fe avec l’arrêt de la production. Pendant qu’il travaillait, Miller a été mordu par une araignée recluse brune venimeuse, ce qui a entraîné une blessure douloureuse si horrible qu’elle pourrait même entraîner une amputation de son bras gauche.

Pour l’instant, Miller est soigné et bien que TMZ ait publié des photos de ses blessures, elles sont un peu trop horribles pour que nous puissions les republier ici. Prenez nos assurances que le résultat semble incroyablement douloureux, avec certaines photos révélant même les muscles à l’intérieur de son bras et de son épaule. Il fait face à un long processus de rééducation, et on ne sait toujours pas s’il sera même capable de garder son bras. La mère de Jason dit que le membre devra peut-être être amputé et qu’il envisage déjà de poursuivre en justice pour les accidents du travail.

En règle générale, les araignées recluses brunes n’attaquent pas les humains, bien qu’elles le fassent parfois si elles se sentent menacées. Bien qu’ils soient très venimeux, leurs piqûres peuvent parfois passer inaperçues avec seulement des symptômes bénins ressentis par la personne. Comme Jason Miller le sait de première main, cependant, ce n’est pas la même histoire avec chaque personne, car certaines morsures auront un effet pire sur certaines personnes que d’autres. Dans tous les cas, la douleur peut être atroce et Miller serait toujours très malade.

Et tout cela vient à la suite de la fusillade mortelle sur le plateau. La police travaille activement sur l’affaire pour découvrir comment et pourquoi une balle en direct était sur le plateau ainsi que comment elle est entrée dans l’arme. L’armurier du film s’est depuis engagé avec son avocat en suggérant qu’un membre d’équipage « mécontent » aurait pu mélanger des balles vivantes avec une boîte de blancs comme moyen de saboter délibérément le décor. Cela découle de rapports selon lesquels plusieurs membres d’équipage ont quitté le plateau très peu de temps avant l’accident.

Jusqu’à ce que la police parvienne à une conclusion, de nouveaux efforts peuvent être déployés à Hollywood pour aider à prévenir des tragédies similaires, la sœur de Brandon Lee, Shannon, appelant à une réforme de la sécurité des armes à feu. Alec Baldwin lui-même a également suggéré que des policiers, payés par la production, puissent être employés pour être présents sur chaque film ou plateau de télévision où des armes à feu sont impliquées, idéalement pour surveiller les armes pour des raisons de sécurité. Beaucoup sont d’accord avec cette idée tandis que beaucoup d’autres ne sont pas d’accord, car la manière de gérer la situation à l’avenir s’est avérée être un sujet très controversé. Cette nouvelle nous vient de TMZ.

Sujets : Rouille