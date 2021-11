Un membre de l’équipe de Rust poursuit Alec Baldwin et d’autres pour le tournage d’Halyna Hutchins

La tragédie du mois dernier sur le tournage de Rust a maintenant donné lieu à un procès contre plusieurs membres clés de la production, marquant le premier de ce qui pourrait être beaucoup à venir. Selon TMZ, le responsable technique Serge Svetnoy vient de porter plainte contre l’acteur et producteur Alec Baldwin, l’armurier Hannah Gutierrez-Reed et l’assistant réalisateur Dave Halls, entre autres, pour cet incident mortel. Svetnoy allègue que la négligence des cinéastes a entraîné l’accident, qui lui a causé « une grave détresse émotionnelle ».

Alors qu’il répétait une scène pour le film, la tragédie sur le tournage de Rust a reçu une arme à feu qui, selon Halls, était une « arme froide », ce qui signifie qu’elle était sûre à utiliser. Selon la police, l’accessoire avait en fait été chargé d’au moins une « balle réelle » qui a tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. L’avocat de Gutierrez-Reed a déclaré que les armes étaient restées sans surveillance pendant environ deux heures et a allégué que quelqu’un aurait pu falsifier les balles. Dans tous les cas, la police enquête toujours sur l’origine des balles réelles et sur la façon dont elles se sont retrouvées dans le pistolet à hélice.

Serge Svetnoy poursuit parce qu’il a été témoin de l’incident. Dans les documents judiciaires, il dit que la balle a filé à proximité et l’a presque touché aussi. Le membre d’équipage affirme également qu’il a été parmi les premières personnes à s’occuper de Hutchins après qu’elle a été abattue, dans l’espoir de l’aider à la réconforter et à la garder consciente jusqu’à l’arrivée des ambulanciers. Hutchins a été transporté d’urgence dans un hôpital local par avion mais est décédé peu de temps après; le réalisateur Joel Souza a été soigné et libéré.

Alors qu’Alec Baldwin croyait peut-être que l’arme était sûre, Svetnoy allègue dans son procès que l’acteur « avait toujours un devoir envers le demandeur et les autres membres d’équipage et acteurs sur le Rouiller prêt à manipuler le revolver Colt qui lui a été fourni par le défendeur Halls avec un soin et une diligence raisonnables pour la sécurité de Rouiller acteurs et équipe. … Ce devoir pour l’accusé Baldwin de vérifier le revolver Colt avec Hall lors de sa manipulation pour s’assurer qu’il ne contenait pas de balles réelles. Ce devoir exigeait en outre [Baldwin] de manipuler le revolver Colt comme s’il était chargé et de s’abstenir de le pointer sur qui que ce soit.

Svetnoy demande des dommages-intérêts non spécifiés et un procès devant jury. Il affirme qu’il ne pourra peut-être jamais surmonter « l’angoisse mentale totale » d’avoir été témoin de la mort d’Halyna Hutchins, une personne qu’il décrit comme une bonne amie qu’il connaît depuis cinq ans. Alec Baldwin a également appelé Hutchins à un ami tout en abordant récemment l’incident, et a depuis suggéré d’embaucher des policiers pour surveiller la sécurité des armes à feu sur les plateaux de tournage à l’avenir.

D’autres poursuites semblent imminentes. Pour aggraver les choses, un membre de l’équipe embauché pour aider à décomposer le décor après le Rouiller la tragédie a été mordue par une araignée recluse brune, ce qui lui a causé une horrible blessure au bras qui pourrait entraîner une amputation. L’homme demandera une indemnisation des travailleurs pour la morsure comme cela s’est produit sur le tournage de Rouiller. La nouvelle du premier procès déposé a été publiée pour la première fois par TMZ.

Sujets : Rouille