Un membre de l’équipe de « Rust » poursuit Alec Baldwin, d’autres dans une fusillade mortelle sur le plateau

Mercredi, le chef de l’éclairage du film malheureux « Rust » a déposé une plainte contre Alec Baldwin et d’autres, les accusant d’avoir lésiné sur les protocoles de sécurité et d’avoir mal manipulé les armes à feu sur le plateau du Nouveau-Mexique où Halyna Hutchins a été abattu par Baldwin.

Dans le premier procès intenté lors de la fusillade du 21 octobre, Serge Svetnoy a déclaré qu’il avait raté de peu d’être touché et que les mesures de réduction des coûts et de réduction des coûts du western lourd d’armes signifiaient que l’acteur-producteur Baldwin, l’armurier Hannah Gutierrez Reed et d’autres les producteurs « étaient consciemment conscients de l’illicéité et de la nocivité de leur comportement ».

« Ils savaient que leur conduite créait un risque substantiel de préjudice important et de risque de mort, mais ils ont agi et ont continué d’agir avec un mépris délibéré, aveugle, imprudent, conscient, délibéré, aggravé, scandaleux et répréhensible des intérêts, des droits, et la sécurité des acteurs et de l’équipe de ‘Rust' », indique le costume de Svetnoy.

Le réalisateur Joel Souza a également été blessé dans la fusillade.

Baldwin a précédemment nié les accusations selon lesquelles les conditions n’étaient pas sûres sur le plateau.

Svetnoy a déclaré lors d’une conférence de presse mercredi que son costume était destiné à envoyer un message aux producteurs du monde, « leur demandant de ne pas économiser de l’argent sur l’équipage et d’embaucher des professionnels ».

« Je n’ai pas blâmé, et je ne blâme toujours pas une personne, surtout pas une personne », a déclaré Svetnoy. « Il y a beaucoup de gens impliqués dans le processus de réalisation d’un film. Chaque personne doit faire son travail et en assumer l’entière responsabilité.

Svetnoy a déclaré dans la poursuite qu’il avait été touché par des fragments de balle alors qu’elle passait devant son visage et qu’il avait subi des blessures émotionnelles et mentales.

Svetnoy et Hutchins sur le tournage de « Rust ». Serge Svetnoy

« Il était là sur le plateau juste à côté de ses amis quand Mme Hutchins a été abattue, il la tenait dans ses bras, du sang sur ses mains, alors qu’elle gisait mourante sur le plateau en attendant de l’aide », a déclaré l’avocat de Svetnoy, Gary A. Dordick, a déclaré lors de la conférence de presse mercredi.

Dordick a qualifié l’ensemble de « dangereux et dangereux dès le début » et a allégué que Baldwin et d’autres producteurs de « Rust » ont pris des raccourcis pour économiser de l’argent.

« Quand vous avez des producteurs millionnaires et multimillionnaires mettant leur argent et leurs profits avant la sécurité et la vie humaine, cela doit être puni, cela doit être arrêté », a déclaré Dordick, ajoutant que Svetnoy demandait des dommages-intérêts généraux et punitifs.

« Alec Baldwin a été poursuivi pour dommages-intérêts punitifs parce que lorsqu’une arme à feu, une vraie arme, lui a été remise sur le plateau, il a supposé qu’elle était sans danger », a déclaré Dordick. « Il a pris une arme à feu, chargée d’une balle, l’a pointée sur un être humain et a appuyé sur la gâchette et a tiré sur la balle qui a tué des gens. »

Svetnoy a déclaré mercredi qu’il avait vu des armes à feu posées sans surveillance dans la terre quelques jours plus tôt lors du tournage et qu’il en avait averti les personnes responsables.

« Quelle terrible tragédie et injustice lorsqu’une personne perd la vie sur un plateau de tournage en faisant de l’art », a déclaré Svetnoy.

En rapport

L’avocat de Gutierrez Reed, Jason Bowles, a déclaré mercredi dans un communiqué que « nous sommes convaincus qu’il s’agissait d’un sabotage et qu’Hannah est victime d’un coup monté. Nous pensons que la scène a également été falsifiée avant l’arrivée de la police. »

Bowles a déclaré que son client avait fourni aux autorités un entretien complet et continuait de les aider. La déclaration n’a pas abordé le procès.

« Nous demandons une enquête complète et complète sur tous les faits, y compris les rondes en direct elles-mêmes, comment elles se sont retrouvées dans la boîte des » mannequins « et qui les a mises là-dedans », indique le communiqué.

Dordick a qualifié l’allégation de « complètement incroyable » et a déclaré que les échecs présumés de l’armurier à assurer la sécurité des armes à feu sur le plateau signifiaient qu’elle était également responsable de dommages-intérêts punitifs.

Le procureur du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, a déclaré que les enquêteurs n’avaient rencontré aucune preuve de sabotage.

Les représentants d’Alec Baldwin n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Mais plus tôt ce mois-ci sur les réseaux sociaux, il a contesté les allégations de conditions de travail dangereuses.

Rust Movie Productions, LLC n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Aucune accusation n’a été déposée dans l’incident.

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.