Un membre de l’équipe de Law & Order tué par balle sur un plateau à New York

Un membre d’équipage travaillant pour Loi et ordre : crime organisé a été tué par balle sur le plateau de l’émission télévisée à Brooklyn tôt mardi matin. La victime, un homme marié de 31 ans, père de trois enfants, venait de commencer son quart de travail et était assis sur le siège du conducteur d’un véhicule économisant une place de parking lorsqu’un autre homme aurait ouvert la portière du conducteur et aurait commencé à tirer sur le membre d’équipage.

La tragédie s’est produite sur North Henry Street près de Norman Avenue à Greenpoint vers 5 h 15. L’identité de la victime n’a pas encore été dévoilée et aucune arrestation n’a été effectuée. Selon NBC New York, un porte-parole de NBC et Universal Television a publié une déclaration condamnant la violence :

« Nous avons été terriblement attristés et choqués d’apprendre qu’un des membres de notre équipage a été victime d’un crime tôt ce matin et en est décédé. Nous travaillons avec les forces de l’ordre locales alors qu’ils continuent d’enquêter. Nos pensées vont à son famille et amis et nous vous demandons de respecter leur vie privée pendant cette période. »

Loi et ordre : crime organisé était en train de tourner sa troisième saison, qui est un spin-off du Unité spéciale des victimes série, mettant en vedette Christopher Meloni dans le rôle d’Elliot Stabler, membre de l’unité du crime organisé du NYPD. La série suit Stabler alors qu’il cherche l’absolution, reconstruit sa vie et dirige un nouveau groupe de travail d’élite qui élimine un par un les syndicats du crime les plus puissants de la ville.

Les témoins sont choqués

Un collègue de la victime était sur les lieux au moment de la fusillade et a partagé ce dont il a été témoin avec le New York Post. « C’était fou. Je n’ai pas entendu de dispute ni rien. C’était calme, tôt le matin, c’était juste un pop, et le [gunman] a couru vers Nassau [Avenue]. Je n’ai entendu qu’un seul coup, mais je ne sais pas combien de coups. Je ne sais même pas qui ferait ça ni pourquoi. »

La police dit n’exclure rien, que la victime et le tireur se connaissaient auparavant ou s’il s’agissait d’une simple dispute de stationnement qui a tourné à la mort. Le suspect s’est échappé avant l’arrivée de la police et des témoins ont déclaré qu’il avait été vu pour la dernière fois portant un sweat à capuche noir et un pantalon noir.

Un collègue a commenté le travail en disant: «Parfois, nous sommes harcelés pour le stationnement, mais nous travaillons avec beaucoup de gens dans les communautés. Ils parlent avec nous, nous parlons avec eux. Nous voyons à quelle heure vous souhaitez partir, et en fonction de l’heure d’arrivée de nos camions, nous les laissons se garer. Il n’y a jamais trop de soucis avec le parking. Ils continuent: « C’était un gars formidable, toujours en train de rire ou de faire rire quelqu’un, vous savez? ».

Loi et ordre : crime organisé prévu de commencer le tournage à 6 heures du matin, à seulement 45 minutes du moment du tournage.