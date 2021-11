Un membre d’ABBA souligne la possibilité d’une nouvelle musique à l’avenir

CHAFFOTEAUX Chauffe-eau gaz ventouse AVENIR PLUS LNX 12 L/minutes - CHAFFOTEAUX - 3632445

Avenir Plus LNX est la nouvelle génération de chauffe-bains conçue pour les configurations d’installation à ventouse. Dotée d’un nouveau brûleur limitant les émissions de NOx, elle est conforme aux dernières exigences réglementaires (ErP 2018). Son design élégant avec écran tactile et ses dimensions ultra-compactes permettent de l’intégrer facilement au décor pour ne se faire remarquer que par le confort sanitaire apporté. ENCOMBREMENT MINI ET CONFORT MAXI : • Grâce à ses dimensions compactes, Avenir Plus LNX est facile à stocker, à transporter et à installer. Il s’intègre facilement dans tous les types d’intérieurs. • Avenir Plus LNX offre un contrôle constant du réglage de la température et un débit de 12 à 16 l/min suivant le modèle, pour un confort sanitaire optimal. INSTALLATION, MAINTENANCE ET UTILISATION FACILES : • Grâce à son kit de remplacement universel, Avenir Plus LNX s’intègre dans tous vos chantiers. • Programmation facile et intuitive grâce à l’écran tactile. SÉCURITÉ D’UTILISATION : • Avenir Plus LNX est équipé d’une interface intuitive permettant, en cas de panne, d’afficher un diagnostic sur son écran de contrôle.