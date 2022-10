Un mélange légendaire de « Real Housewives » a eu une union surprise à BravoCon. Voici pourquoi

BravoCon 2022 était essentiellement un voyage de filles ultime pour de nombreux fans et Bravolebrities, et l’un des moments les plus magiques est survenu le troisième jour lors d’un panel si populaire parmi les fans, même Chrissy Teigen était présente.

Acteurs de la saison 2 de « Ultimate Girls Trip » (gd) : Dorinda Medley, Eva Marcille, Jill Zarin et Taylor Armstrong. MC Suhocki / AUJOURD’HUI

Acteurs de la saison 2 de « Ultimate Girls Trip » (gd) : Phaedra Parks, Brandi Glanville, Vicki Gunvalson et Tamra Judge. MC Suhocki / AUJOURD’HUI

Les participants à BravoCon sont entrés dans le panel « Real Housewives Ultimate Girls Trip: Present by Hilton » le 16 octobre dans l’espoir de passer une heure avec le casting de « The Real Housewives Ultimate Girls Trip » Saison 2, Taylor Armstrong, Brandi Glanville, Vicki Gunvalson, Tamra Judge, Eva Marcille, Dorinda Medley, Phaedra Parks et Jill Zarin, pour entendre les femmes réfléchir sur leur séjour dans la célèbre maison de Dorinda dans le Massachusetts, Blue Stone Manor.

Mais les fans ont eu une surprise historique lorsque le casting de la prochaine saison de « Ultimate Girls Trip » est monté sur scène. Voir autant de « Real Housewives » ensemble sur la même scène est un moment emblématique pour tout fan de Bravo, nous ferons donc de notre mieux pour récapituler ce que nous avons appris jusqu’à présent sur la saison trois.

Qui sont les acteurs de la saison 3 dans « Real Housewives Ultimate Girls Trip » ?

Porsha Williams (alun de « The Real Housewives of Atlanta »), Gizelle Bryant (« The Real Housewives of Potomac »), Candiace Dillard Bassett (« The Real Housewives of Potomac »), Heather Gay (« The Real Housewives of Salt Lake City ”), Whitney Rose (“Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City”), Alexia Echevarria (“Les vraies femmes au foyer de Miami”), Marysol Patton (“Les vraies femmes au foyer de Miami”) et Leah McSweeney (alun de “Les vraies femmes au foyer de New York »). Porsha n’était pas présente au panel « Ultimate Girls Trip » à BravoCon.

Acteurs des saisons 2 et 3 de « Ultimate Girls Trip » : en bas (gd) Phaedra Parks, Brandi Glanville, Vicki Gunvalson et Tamra Judge, en haut (gd) Alexia Echevarria, Marysol Patton, Whitney Rose et Gizelle Bryant. MC Suhocki / AUJOURD’HUI

Acteurs des saisons 2 et 3 de « Ultimate Girls Trip » : en bas (gd) Dorinda Medley, Eva Marcille, Jill Zarin et Taylor Armstrong, en haut (gd) Candiace Dillard Leah McSweeney et Heather Gay. MC Suhocki / AUJOURD’HUI

Quand la saison 3 est-elle diffusée ?

La troisième saison de « Ultimate Girls Trip » devrait être diffusée exclusivement sur Peacock en 2023.

(Peacock fait partie de notre société mère, NBCUniversal.)

Où se déroule la saison 3 ?

Thaïlande.

Que se passe-t-il dans la saison 3 ?

Les fans qui ont assisté au panel du 16 octobre ont eu un aperçu de la nouvelle saison, et cela a livré le drame. Le teaser a commencé avec le concierge de la villa, un homme du nom de Pepsi, décrivant de manière hilarante les horreurs de prendre soin de ces femmes en Thaïlande.

« Vous criez ! Vous vous battez ! Deux minutes… Hé, faites-moi un câlin ! C’est faux », a-t-il vu dire aux femmes pendant le voyage. « Je ne les aime pas. »

Le clip montre également les dames se frayant un chemin dans la boue avec des éléphants.

À un moment donné, Heather dit : « Les gars, saoulons Leah. » Leah répond: « Heather veut que je rechute lors de ce voyage pour son propre divertissement. » Les fans de « RHONY » se souviendront de Leah, qui avait été sobre pendant des années jusqu’à ce qu’elle rejoigne la série, a été enthousiasmée par les escapades ivres lors de sa première tournée avec le groupe dans la saison 12, mais est ensuite revenue à la sobriété.

Il y a aussi, bien sûr, de la nudité, des disputes et une promenade en bateau très intense. Leah a prévisualisé la promenade en bateau lors d’un panel « Housewife2Housewife » le 16 octobre à BravoCon.

« Je voulais me jeter par-dessus bord », a-t-elle déclaré. « Je plaisante. Nous étions sur le bateau pendant environ six heures. »

« Nous n’avons même pas arrêté de nous battre une seconde », a-t-elle ajouté. « Comme chaque personne là-bas – chaque personne. Oh, mon Dieu, c’était épuisant. Je pense que cette promenade en bateau entre dans l’histoire de Bravo. » (Et ça veut dire quelque chose !)

Qu’est-ce que les « Real Housewives » ont à dire sur la saison 3 ?

Lors du panel BravoCon « Ultimate Girls Trip », Candiace a peut-être mieux résumé la saison 3 en disant : « C’était une formation de 10 jours contre l’anxiété. »

« Tout le monde faisait le même voyage », a ajouté Leah. « Tout le monde a eu des expériences différentes. »

« Amen », a ajouté Heather.

« Nous avons ri, nous avons joué, nous avons ombragé », a déclaré Gizelle.

« Nous nous sommes mutuellement accusés de vol », intervint Candiace.

« Nous aurions pu traîner des gens en justice », a déclaré Gizelle.

« Les gens sont allés au tribunal », a déclaré Candiace. « Des gens ont été condamnés.

« C’était bien », a déclaré Gizelle. « C’était un bon moment. Vous apprécierez tous. »

Marysol a dit qu’elle savait qu’elle ne voulait pas que ce voyage en Thaïlande « ressemble à aller chez Dorinda ». Gardez à l’esprit que Dorinda n’était qu’à quelques mètres de Marysol sur scène.

« J’adore Dorinda, je la connais depuis longtemps, mais je ne voulais pas de cette expérience », a ajouté Marysol. « C’était fou. »

Plusieurs membres de la saison deux ont ensuite exprimé leur soutien à Dorinda et à l’expérience de tournage chez elle.

« Nous avons adoré Dorinda’s », a répondu Eva. « Nous avons passé un bon moment. Nous avons également eu d’excellentes notes. »

Alexia a continué à apporter la chaleur de Miami en intervenant: « Maintenant, c’est notre tour, et vous devez attendre et voir. Nos notes pourraient bien être meilleures que les vôtres. »

Elle a ajouté qu’elle n’avait pas regardé les deux premières saisons de la série parce qu’elle « voulait y aller sans savoir dans quoi » elle s’embarquait.

Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Leah aurait jeté des excréments d’éléphant sur ses acteurs pendant le voyage.

« Non, je ne l’ai pas fait, » dit Leah, « à moins que, je veux dire, c’était flou – le voyage, mais je pense que je me souviendrais de l’avoir fait. »

« Il y a eu un combat de boue ludique que je ne pense même pas avoir commencé », a-t-elle ajouté.

Le nom de Whitney a d’abord été jeté sur le ring en tant que celui qui a commencé le combat de boue avant que les femmes ne réalisent que c’était Porsha.

Whitney a expliqué qu’ils « massaient les éléphants avec de la boue » dans un sanctuaire pour éléphants, et « Porsha a attrapé de la boue et l’a jetée sur quelqu’un et cela s’est transformé en combat de boue ».

Whitney et son membre de la distribution « RHOSLC » et sa cousine, Heather, s’étaient retrouvés à un bon endroit en Thaïlande. Cependant, lors du panel BravoCon « SLC in the NYC » du 15 octobre, les deux se sont disputés si gros que cela rappelait quelque chose qu’un spectateur verrait lors d’un épisode de retrouvailles.

En réponse à Lisa Barlow discutant de son infâme moment de micro chaud de la saison 2 dans lequel elle a dit de mauvaises choses à propos de Meredith Marks, Heather a déclaré: « Vous ne devriez pas ressentir ces choses à propos de votre meilleur ami. Vous ne devriez pas les ressentir ou les penser. «

« Devrions-nous parler de ce que vous avez dit, Heather ? Lisa a répondu, avant d’ajouter que Heather a dit « des choses pires que tout le monde » et les a dites « dans leur dos ».

Plus tard, le sujet de Whitney traitant Heather de menteuse dans un épisode récent de « RHOSLC » a été abordé, et le modérateur Karamo Brown a demandé à Whitney si, avant ce moment, Heather lui avait déjà donné une raison de ne pas lui faire confiance.

Whitney a répondu honnêtement et a mentionné qu’il y avait « une autre fois ».

La réponse de Whitney a fait boule de neige dans une dispute intense entre elle et Heather. Les deux ont continué à se disputer à divers moments dans le reste du panel. Vers la fin, lorsqu’un membre du public leur a dit qu’elle espérait que Whitney et Heather se réconcilieraient, Whitney a répondu : « Je pensais que nous étions de retour ensemble après ‘Girls Trip’. »

La tension était toujours prédominante entre les deux lors du panel « Ultimate Girls Trip » du 16 octobre.

Mais Candiace a déclaré lors du tournage de « UGT », que Heather et Whitney étaient ses « lapins des neiges ».

« Vous vous battez peut-être en ce moment, mais je vous aime b——. Vous allez vous embrasser et vous réconcilier », a-t-elle dit.

« Ils m’ont retenue en Thaïlande », a-t-elle ajouté. « J’aime tellement ces filles. Des lapins des neiges pour la vie. »

