Un médicament contre le diabète a entraîné une perte de poids spectaculaire dans un grand essai

Un médicament contre le diabète peut également être un traitement prometteur pour obésité – dans une nouvelle étude, les personnes prenant le médicament ont perdu 15% de leur poids corporel, ce qui est plus que ce qui a été observé avec tout autre médicament contre l’obésité sur le marché.

Le médicament, connu sous le nom de sémaglutide, est un médicament injectable déjà approuvé pour aider à contrôler la glycémie chez les personnes atteintes de Diabète de type 2 . Mais le médicament supprime également l’appétit.

Dans la nouvelle étude, publiée mercredi (10 février) dans Le New England Journal of Medicine , les chercheurs ont assigné au hasard 1 961 adultes obèses ou en surpoids à recevoir du sémaglutide ou un placebo en injection une fois par semaine pendant 68 semaines. Les participants ont également reçu des séances de conseil une fois par mois pour les aider à adhérer à un régime hypocalorique, et ils ont été encouragés à augmenter leur activité physique.

À la fin de l’étude, ceux qui ont reçu du sémaglutide ont perdu en moyenne 14,9% de leur poids corporel, contre seulement 2,4% de leur poids corporel dans le groupe placebo.

Cinq autres médicaments sont approuvés pour traiter l’obésité, mais même le plus efficace de ces médicaments entraîne une perte de poids d’environ 7,5%, selon Le New York Times . Et ces médicaments ne peuvent généralement être utilisés que pendant de courtes périodes, a rapporté le Times. Par exemple, la phentermine, un médicament amaigrissant, est généralement prise pendant 3 à 6 semaines, selon le Instituts nationaux de la santé , une durée beaucoup plus courte que le traitement de 68 semaines avec le sémaglutide utilisé dans l’étude.

« C’est le début d’une nouvelle ère de traitements efficaces contre l’obésité », a déclaré le Dr Robert F. Kushner, chercheur sur l’obésité à la Northwestern University Feinberg School of Medicine, qui a dirigé l’étude, au Times.

Les personnes qui prenaient du sémaglutide étaient plus susceptibles de présenter des effets indésirables gastro-intestinaux, notamment des nausées, de la diarrhée, des vomissements et de la constipation, par rapport au groupe placebo. Mais ces effets secondaires avaient tendance à être temporaires.

L’étude n’a pas non plus examiné les effets du médicament au-delà de 68 semaines, et les gens devraient probablement rester sur le médicament à vie pour empêcher leur poids de revenir, a rapporté le Times.

Et les médicaments de perte de poids qui semblent bien fonctionner dans les essais peuvent ne pas être aussi efficaces dans des contextes réels, selon CNN . De plus, plusieurs médicaments de perte de poids qui ont obtenu l’approbation de la Food and Drug Administration ont ensuite été rappelés en raison d’effets secondaires, a rapporté CNN.

L’étude a été financée par le fabricant de sémaglutide, Novo Nordisk. La société pharmaceutique danoise a déjà soumis une demande à la FDA pour l’approbation du sémaglutide pour la gestion du poids chronique, selon CNN.

