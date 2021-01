Un médecin sur quatre est persécuté sur les réseaux sociaux, selon les chercheurs: « Des risques encore plus grands avec Covid »

Depuis des années maintenant je réseau social ils sont devenus un lieu où la violence verbale, les insultes et les menaces sont lancées à la légère et souvent contre la réglementation des mêmes plateformes qui les hébergent, mais ce type de traitement n’épargne même pas ceux qui, par profession, ont choisi de faire de leur mieux pour le bien-être des autres, comme les médecins . Selon une étude de la Northwestern University et de l’Université de Chicago publiée dans le Journal of the American Medical Association, aux États-Unis un médecin sur quatre a déclaré avoir été agressé sur des canaux comme Facebook et Twitter en raison de leur profession.

Parmi les inconvénients rapportés par les médecins qui ont participé à l’étude, il y a les attaques personnelles, les vagues de critiques négatives sur les pages professionnelles, les informations personnelles partagées publiquement et surtout le harcèlement et les menaces coordonnées subies sur le lieu de travail à la suite d’actions coordonnées entre plusieurs utilisateurs. le femmes en particulier, ils ont été particulièrement touchés par attaques personnelles et harcèlement: un sur six a déclaré avoir subi ce type d’attaque sur les réseaux sociaux.

L’étude est le résultat d’une enquête menée sur Twitter, à laquelle ont participé des centaines de médecins qui ont rapporté leur expérience subjective, mais les réponses ont été recueillies à un moment où la pandémie de Covid-19 n’était pas encore à l’horizon. . À ce jour – après des mois de mesures restrictives, des millions de morts dans le monde et une économie à genoux dans la plupart des pays touchés – les choses sont empire probablement, et l’attitude des utilisateurs sociaux envers toute personne liée au coronavirus, même dans la lutte pour le vaincre, est devenue encore moins tolérante.

Les auteurs de l’étude le confirment: «Nos données sous-estiment probablement le degré d’intensité des attaques qui se sont produites depuis le début de la pandémie, car de nombreux médecins ont commencé à promouvoir l’adoption de mesures préventives qui ont été souvent tourné en dérision par les dirigeants politiques qui ne reconnaissent pas la valeur de la science et des faits « . La référence indirecte est au président américain Donald Trump et al mouvement sans masquemais les exemples de déni scientifique abondent également dans des pays comme le nôtre – juste à un moment où les médecins devraient se sentir libres de faire leur précieux travail.