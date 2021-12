Un médecin révèle les avantages inattendus pour la santé d’éteindre le chauffage la nuit

TROTEC Humidificateur d’air B 25 E pour 60 m³ max.

Capacité D'évaporation De 350 Ml/h. Pour 60 M³ Max., Équipé D'un Bac De Diffusion D'huiles Essentielles Et D'un Mode Nuit.l'humidificateur D'air : Un Plus Pour La Santé Et La Qualité De L'airpendant La Saison Froide, L'hygrométrie Revêt Une Importance Particulière. Le Chauffage Fait Considérablement Baisser L'humidité De L'air, Alors Que Le Taux Recommandé Est Entre 40 % Et 60 %. Conséquences Pour La Santé : Peau Et Yeux Secs, Gorge Irritée. À Cette Époque De L'année, Les Nourrissons Et Les Enfants, Plus Sensibles, Souffrent Fréquemment De Maladies Respiratoires Telles Que Rhinites Ou Bronchites.le Maintien D'un Taux D'humidité De L'air Aux Environs De 40-60 % Présente Plusieurs Avantages : Muqueuses Et Voies Respiratoires S'assèchent Moins, Les Sensations De Tiraillement Et De Démangeaisons De La Peau, Du Nez Et Des Yeux Cessent. Par Ailleurs, Le Corps Est À Même De Mieux Assimiler L'oxygène Dans Le Sang, Ce Qui Permet De Diminuer Les Maux De Tête Et D'améliorer La Concentration.le B 25 E Vous Permettra D'éviter L'air Sec Et De Garantir Une Hygrométrie Idéale. Son Sélecteur D'hygrométrie À 5 Niveaux Et Son Ventilateur À 4 Vitesses Offrent À L'utilisateur La Possibilité De Régler L'appareil En Fonction De Ses Exigences. Il Fonctionne De Façon Automatique : L'appareil Humidifie L'air En Fonction De La Valeur De Consigne Sélectionnée Sur L'hygrostat Puis S'éteint Dès Que L'humidité De L'air Atteint Le Taux Voulu.humidificateur D'air Et Diffuseur D'huiles Essentiellespour Un Sentiment De Bien-être Encore Plus Agréable, Le B 25 E Peut Être Utilisé Comme Diffuseur D'huiles Essentielles. Pour Ne Pas Que L'huile Encrasse Les Filtres, L'appareil A Été Conçu Avec Un Compartiment À Huiles Essentielles Séparé Du Réservoir D'eau.un Humidificateur D'air Parfait Pour La Maison Et La Chambreen Raison De Ses Dimensions Compactes Et D'une Capacité D'humidification Non Négligeable De 8,4 Litres En 24 Heures, L'humidificateur B 25 E Est Parfait Pour Les Pièces De Vie. Il Peut Également Être Installé Sans Problème Dans La Chambre Car Il Est Discret : Faible Niveau Sonore En Fonctionnement, Mode Nuit Qui Permet De Réduire La Luminosité Des Leds De Contrôle.une Des Caractéristiques De Ce Modèleil A Été Conçu Pour Fonctionner Avec Une Cartouche Secosan, Un Produit À Base D'ions Argent Mis Au Point Pour Empêcher Le Développement De Bactéries Et De Germes Dans L'eau. En Présence De Micro-organismes, La Surface Spéciale À Action Antimicrobienne Du Secosan Libère Des Ions Argent Qui Neutralisent Ces Derniers. Des Ions Argent N'étant Libérés Que Lorsque Nécessaire, Leur Concentration Dans L'eau Est Infime.une Cartouche Est Fournie Avec L'humidicateur. Une Fois Positionnée À L'emplacement Prévu Au Fond Du Réservoir, Cette Cartouche Agit Pendant 6 Mois Env., Même Si Vous Renouvelez L'eau Tous Les Jours.en Outre, Le Filtre À Alvéoles Permet À L'appareil D'humidifier L'air Selon Le Principe De L'évaporation Naturelle. La Structure Alvéolée Du Filtre Permet D'augmenter La...